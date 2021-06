Tallinki omanik Enn Pant: kui uus valitsus maksurahu lubas, võiks seda pidada

Kui nad kuulutasid välja maksurahu, siis nad võiksid seda pidada, kõigi maksude osas, julgustab Tallinki nõukogu esimees Enn Pant Reformi- ja Keskerakonna valitsust jätma diislikütuse aktsiisimäärad sinna, kus need praegu on.

Jaanuaris 2019 vastas Pant ebamääraselt ERR-i küsimusele, kas ta riigikogu valimistel osaleb. "Võimalik," kohmas ta siis. Aga ikkagi osales. Nüüd on Pandil Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimuliidu suhtes vastandlikud tunded.

"Inimesena ei olnud mul nende suhtes midagi positiivset, eriti EKRE retoorika suhtes. Majanduslikult tehti palju positiivseid otsuseid," tunnistas Pant ERR-ile antud pikemas intervjuus, mis ilmub reedel.

Jüri Ratase teine valitsus langetas kange alkoholi aktsiisi, mis oli Tallinkile väga meelepärane otsus.

"Mitte ainult Tallinkile," ütles Pant. "Ükski riik ei taha, et tema piiril oleksid [odavama] alkoholi kauplused. Aga nad langetasid ka kütuse aktsiisi, et meie autod ei sõidaks mujale tankima."

Kui Pant peaks nüüd andma nõu Kaja Kallase valitsusele ehk Reformi- ja Keskerakonna koalitsioonile nõu, mida teha kütuse aktsiisiga?

"Minu käest nad nõu ei küsi," vastas Pant. "Aga kui nad kuulutasid välja maksurahu, siis nad võiksid seda pidada. Kõigi maksude osas."

Praeguse võimuliidu soovi kärpida 60 miljonit eurot riigieelarvet nimetab Pant, kes oli 1990. aastatel rahandusministeeriumi kantsler, rohkem näo tegemiseks, viidates riigieelarve struktuurile ja suurusele.

Võibolla valitsus siiski peaks lahtise pilguga maksude peale vaatama ja nõustuma, et mõnda neist – mitte aktsiise – võiks ühistes huvides ka tõsta?

"Ma ei oska öelda, kas meil on kohti, mis on nii kohutavalt alarahastatud," kahtles Pant. "Meil on tohutult suur riigiaparaat. Kui vaatame, palju on riigis töötavaid inimesi ja palju neist töötab riigisektoris – see on väga-väga suur number."

