Zaporižžja oblasti sõjalise administratsiooni teatel hukkus pühapäeva öösel toimunud Venemaa rünnakus Zaporižžja linnale naine. Samal ajal on vaatlejate hinnangul tabanud Ukraina droonid Venemaal Samara oblastis Togliatti linnas asuvat naftakeemia töötlemise tehast.

Oluline 29. novembril kell 7.00:

Zaporižžja oblasti sõjalise administratsiooni teatel hukkus pühapäeva öösel toimunud Venemaa rünnakus Zaporižžja linnale naine ning vigastada sai veel kaks isikut, sealhulgas laps.

Piirkondlik administratsioon teatas Telegramis, et vigastatud laps päästeti rusude alt.

Administratsiooni avaldatud fotodel on näha mitmekorruselist elamut, mille aknad on purunenud ja rõdud kahjustatud.

Ametivõimud hindavad kahjustuste ulatust.

Täpsemat teavet rünnaku kohta esialgu ei ole.

Vaatlejad: Ukraina ründas Togliattis suurt tehast

Esialgsete teadete kohaselt on Togliatti tööstustsoonis asuv Tolyattikauchuki tehas pärast rünnakut süttinud. Tehas tegeleb raketikütuse komponentide tootmisega.