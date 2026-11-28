Sotsiaalmeediapostituses ühtsusvalitsuse loomist pakkudes ütles Netanyahu: "Minu kui juhi vastutus kohustab mind kõik kõrvale heitma... ja nõustuma, et Gadi Eisenkot teenib esimesena peaministrina, samal ajal kui mina olen ametiaja alguses peaministri asetäitja."

Eisenkot kutsus seepeale Netanyahu kohestele koalitsioonikõnelustele.

"Kui Likud on valmis tõeliseks ühtsuseks, olen ma valmis järgmise 24 tunni jooksul nägema, kui tõsised nad on. Kutsun Netanyahu ja tema meeskonna täna õhtul minuga liituma Herzliyas asuvasse Dan Accadia hotelli, et pidada tõelisi ja kiirendatud läbirääkimisi," ütles Eisenkot avalduses, viidates Netanyahu parteile.