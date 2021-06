Võru koolinoored tõid lavale võrukeelse lastemuusikali

Võru kultuurimaja saalis esitati esmakordselt lastemuusikali võru keeles. Muusikali sõnad lõi luuletaja Contra ning muusika seadis helilooja Piret Rips-Laul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Contra sõnul lähtus ta sõnade kirjutamisel koolis lastega peetud vestlustest ja oma kooliaegsest kogemisest. "Nagu ikka, iga asi on segu mitmest asjast," rääkis ta.

Noored kogesid, et võru keeles on sõnu ning väljendeid mille väljaütlemine polegi nii lihtne.

"Seda teksti omandada oli minu jaoks vähemalt raske ja mul ei olnud ka vanaema ega vanaisa, kelle käest küsida kuidas mingeid sõnu hääldada. Kõige raskem on kui on mitu ü-tähte kõrvuti näiteks "näüütuses" on. Väga raske oli seda sõna hääldama õppida ja siis seda kasutada," rääkis õpilane Mirtel Kuuse.

Muusikalis osalev Jarko Ilves rääkis, et pidi mõnede sõnade ja lausete hääldused vanaema käest üle küsima. "Sõna on siis "palljo", mida ma siiamaani ei oska enda arust väga hästi öelda ja lause on "joba körpve piimä vii lehm üle mere". Ma arvan, et see tähendab uue idee asja või midagi sellist," ütles Ilves.

Muusikal puudutas koolinoorte probleeme, mille lahendamisega õpilased igapäevaselt kokku puutuvad.

"Muusikal räägib siis tavalises neljanda klassi klassielust, nende seiklustest ja üldse sellest kuidas see klassipäev siis möödub, Klassi tuleb siis uus õpilane Tallinnast ja tänu sellele on meeleolu hästi pingeline ja kõik hakkavad siis omamoodi kokku hoidma. Muusikal lõpebki niimoodi, et kõik saavad aru, et kui inimene ongi teistsugune, räägib siis teist keelt, siis see ongi normaalne, kõik hakkavad võtma kõiki sellistena nagu nad on, kõik lõpeb õnnelikult," rääkis Berta Elyse Palk.