Hiina tuumaelektrijaamas on telekanali CNN andmetel kiirgusleke

Prantsuse tuumaenergiaettevõte Framatome teatas, et teeb koostööd Hiina lõunaosas asuva Taishani tuumajaamaga "elektrijaama jõudlusega seotud probleemide" lahendamiseks.

USA telejaama CNN andmetel on tegemist kiirguslekkega.

Framatome kinnitas Hiina võimuesindajatelt saadud teabele viidates, et kiirgusohutuse piire pole siiski ületatud.

CNN-i info kohaselt oli aga prantslaste ettevõte juba varem saatnud USA energeetikaministeeriumile teate, milles toodi välja, et Hiina võimud on jaama sulgemise vältimiseks tõstnud kiirguspiiranguid.

Meediakanali nähtud teadaande kohaselt on eraldunud nii palju ohtlikke väärisgaase, et need kujutavad endast ohtu keskkonnale.

Framatome tõstatab oma teatises ka võimaluse paluda olukorra lahendamiseks Ühendriikidelt abi.

CNN-i asjatundjate sõnul ei ole olukord elektrijaamas küll kriitiline, kuid küsimust on siiski arutatud USA riikliku julgeolekunõukogu istungitel.