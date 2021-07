Hiina kommunistlik partei tähistab juubelit rangete turvameetmetega

Xi Jinping on Hiina president ja kommunistliku partei esimees. Aasta alguses väitis Xi, et absoluutne vaesus on riigis elimineeritud.

Ajaloolise aastapäeva tähistamiseks toimuvad Pekingis suured pidustused. Karmid turvameetmed tagavad, et pidustused kulgeksid tõrgeteta ja Xi hea tuju ei saaks rikutud, teatas The Times.

Teisitimõtlejatel ja demokraatiameelsetel aktivistidel paluti linnast lahkuda. Allesjäänud aktivistid on politsei hoolika jälgimise all. Lennujaamadesse, rongijaamadesse on rajatud kontrollpunktid, et takistada võimalike meeleavaldajate linna sisenemist.

"Peame rakendama kõiki turvameetmeid, et ennetada õõnestamist ja pahanduste tekkimist," ütles avaliku julgeoleku ministri asetäitja Wang Xiaohong.

Võimud keelasid Pekingis kõik tuulelohed, õhupallid ja droonid. Kullerettevõtted peavad kõiki pakke kontrollima vähemalt kaks korda.

Kogu linnas tegutsevad punaste käepaeltega "vabatahtlikud", kes kontrollivad julgeolekut. Metroojaamades valvavad relvastatud politseinikud.

Ranged turvameetmed kehtivad ka Hongkongis.