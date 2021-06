Pentus-Rosimannus: Enefiti Greeni börsile viimine sujub vastavalt plaanile

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on ettevalmistused Eesti Energia tütarfirma Enefit Greeni vähemusosaluse börsile viimiseks sujunud vastavalt plaanidele. Varem on riik teatanud plaanist energiafirma börsile viia hiljemalt tuleva aasta esimeses pooles.

Valitsus sai neljapäevasel kabinetinõupidamisel ülevaate Enefit Greeni börsile viimise ettevalmistustest ning ajakavast.

"Plaan börsile jõuda on tõsine ning tegevused selleks on praegu täies hoos. Ettevalmistused IPOks on sujunud vastavalt plaanidele," sõnas Pentus-Rosimannus.

Rahandusministri sõnul on eesmärgiks tuua Enefit Green börsile rahvaaktsiana, ehk pakkuda ka jaeinvestoritele võimalust investeerida taastuvenergiasse lisaks institutsionaalsetele investoritele. "Loodame, et Enefit Greeni aktsiaid soovivad paljud jaeinvestorid ja eestimaalased tulevad aktsiat märkima, et saada osa taastuvenergia arendamise eduloost Enefit Greeni koduturgudel, siin Eestis."

Rahandusministri teatel avaldatakse teavitus IPO toimumise kohta vastavalt finantsinspektsiooni ja börsi reeglitele.

"IPOst laekuva rahaga investeerime Enefit Greeni koduturgudel töös olevate taastuvenergia projektide elluviimisesse," teatas Pentus-Rosimannus.

Valitsus on varem seadnud rahandusministrile ülesandeks jätkata Enefit Greeni kuni 49-protsendilise osaluse noteerimisega väärtpaberiturul. Riik plaanib energiafirma viia börsile hiljemalt 2022. aasta esimesel poolaastal.