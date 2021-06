Peipsi ääres näeb vanausuliste ikoonide näitust

Sellised sõnad nagu lubokk või naboika on tänapäeval paljudele ilmselt võõrad. Peipsiäärsete vanausuliste jaoks on need aga pärandkultuuri lahutamatu osa. Laupäeval avatakse Peipsi ääres Kolkjal näitus, mis ühe meistri tööde läbi seda kultuuri lähemalt tutvustab.

Pavel Varunin on ainus inimene Baltikumis, kes oskab nikerdada filigraanseid puust vanausuliste ikoone. Ka Venemaal ei ole selle kunsti meistreid enam palju alles. Varunini tehtud ikoone võib leida lisaks Eestile ka Leedust, Lätist ja Venemaalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ikoonide tegemine ei ole ikkagi kunst. See on rohkem oskustöö, sest sa oled väga rangelt piiratud sisselõigete tegemises ja koloristikas ja muudes asjades. Seda kunstiks nimetada on pigem palju öeldud," sõnas Varunin.



Kuigi vanausulisi ei ole Eestis enam palju, on nende pärandkultuur rikkalik. Pavel Varunin on üks väheseid, kes seda edasi kannab. Näitusel on 14 reljeefset ikooni ja ka kangatrükipakud naboikade ehk kangatrüki tegemiseks, mida samuti ainult Varunin siinkandis meisterdada oskab.

Peipsimaa Külastuskeskuse perenaine Kairi Güsson ütles, et nad on esimesed, kes seal majas taolisi kangaid teevad. "Me teeme reservtrükis kangaid siin. Pavel on üks lüli ammu katkenud traditsioonide juures ja kuidas see edasi läheb, ei oska me arvata, aga lootust on, et äkki läheb veel palju paremini," ütles Güsson.

"Järeltulijat ei ole, sest tänapäeva noored on natuke teistsugused. Laagrite ja meistriklasside raames paljudel jätkub entusiasmi ainult nii kauaks, kui esimest korda kätte lõikad. Sellega lõpeb ka tegutsemistahe," lausus Varunin.

Pavel Varunini meistritöid näeb Peipsimaa külastuskeskuses augusti lõpuni.