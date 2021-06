Kaljas HiiuIngel teeb kaheksakujulise tiiru ümber suursaarte

Tänavu Läänemerele plaanitud maailma suurim purjeõpperegatt Tall Ships Races jäi ära, kuid seal osalema pidanud hiidlaste puidust purjelaeva HiiuIngel meeskond otsustas, et see ei tähenda nende jaoks kai äärde jäämist. Nii minnakse hoopis 300-meremiilisele retkele ümber Hiiumaa ja Saaremaa, millest loodetakse ühtlasi uue traditsiooni sündi.

Esmaspäeva pärastlõunal käisid Kärdla sadamas veel viimased ettevalmistused. Proovisõit pidi näitama, kas kaljas HiiuIngel on valmis kaheksakujuliseks tiiruks ümber Hiiumaa, Muhu ja Saaremaa, mille käigus läbitakse kaks korda Soela väina. Ainus peatus tehakse Kuressaares, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui on selline igapäevane mõnus kruiisimine mööda Eesti suve, siis on selline 30-40 miili paras päevateekond. Aga nüüd me sõidame ühte jutti 150 miili, et jõuda Kuressaarde ja ainult purje all. Selles mõttes, kui tuult ei ole, peame passima, võib-olla peame tegema, kui oleme väljaspool, ühe halsi peaaegu Gotlandi alla ja siis tagasi tulema, et jõuda õigesse kohta," kirjeldas HiiuIngli reeder-kapten Ain Tähiste.

Mootorit kasutatakse ainult Soela väina laevatee ületamisel.

2017. aastal valminud 17-meetrine HiiuIngel on ehitatud kohalike meistrite poolt ajaloolisi laevaehitustraditsioone järgides ehk šnitti võeti ajast, mil laevad olid puust ja meeskonnaliikmed rauast.

HiiuIngel on ligi nelja aasta jooksul end tõestanud. "Eks me ise tegime ka ja peab rahul olema, aga tõesti, purjetamisomadused on head, meeskond iga korraga õpib midagi juurde. See on ikka tõesti suur lust ja rõõm, kui sõidad, nagu Kukerpillid laulavad, et "laev sõidab täies vaardis"," rääkis Tähiste.

Tema sõnul loodetakse Kärdlas tagasi olla nädalaga.

HiiuIngel saadetakse Kärdla sadamast teele teisipäeva hommikul kell 10. Laeva teekonda saab jälgida ka internetis mereinfo leheküljel marinetraffic.com.