Hiiumaa väikesadamad loodavad vastu võtta mullusest rohkem purjetajaid

Hiiumaa vallale kuuluvaid väikesadamaid haldav sihtasutus Hiiumaa Sadamad loodab, et tänavu võiks saarele tulla rohkem purjetaid kui mullu ja et nad jõuavad peale Kärdla ka saare teistesse sadamatesse.

Sihtasutus Hiiumaa Sadamad haldab sadamaid Kärdlas ja Orjakul, Sõru jahisadamat ning Kalana jahisadamat, mis varem oli tuntud Ristna jahisadama nime all. Kõige kiirem aeg jõuab Kärdlas kätte juuli keskel.

"Muhu väina regatt tuleb tänavu samuti Kärdlasse. Siin on viimane lühirajavõistlus Kärdla ring ja ka siis kogu regati lõpetamine ja finiš. See on juuli keskel, 16.-17. juulil ja pärast seda jäävad osad võistlejad kindlasti siia, sest kohe nädal hiljem, 23.-24. juulil on Dago regatt, mis on ümber Hiiumaa võidupurjetamine," selgitas SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Liina Härm.

Ta ütles, et Kärdla on sihtasutuse sadamatest kõige suurem, kuid üha rohkem Eesti põhjarannikult teele asunud purjekaid jõuab ka Orjakule ja Sõrusse.

"Ei minda kohe edasi järgmiste suurte sadamate juurde kuni Pärnuni ja isegi Läti oli eelmisel aastal populaarne põhja poolt tulijate jaoks. Tundub, et tänavu pööratakse sisse just väiksematesse kohtadesse, käiakse läbi need sadamad, kus siiamaani ei ole veel käidud," rääkis Härm.

SA Hiiumaa Sadamad haldab vallale kuuluvaid sadamaid.

"Selge on see, et kogukonna ja laiem majanduslik osa peavad olema võimalusel tasakaalus. Me püüame arendada nii kodusadamaid, kalasadamaid kui ka kohalikku purjetamist ja olla neile toeks, et nad saaksid edeneda ja teisest küljest siis olla klassikalised külalissadamad, kuhu tuleb mereturist, meresõitja nii Eestist endast kui ka lähiriikidest ja võib-olla ka üksikud kaugemalt," rääkis Härm.

Ta lisas, et sügisel on plaanis Sõru jahisadama laiendus ja suuremad ehitustööd Kalana jahisadamas.