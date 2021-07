Rootsis hammustas haug suplejat jalast

Teismeline Mathias oli koos sõpradega Korsträski järvel ujuvkai peal, kui pontooni all varitsenud haug oma hambad poisi vees olevasse jalga lõi.

"Esmalt mõtlesin, et mul on okastraat ümber jala, kuid sain üsna ruttu aru, et see oli haug, mis oli mind hammustanud," rääkis nooruk Rootsi rahvusringhäälingule SVT.

Kala lasi siiski oma saagi kiirelt lahti, nii, et poiss sai kai peale tõusta. "Jala talla all oleks nagu kolm noahaava ja jalalaba peal mitmes suunas kriimustused. Päris palju verd tuli," rääkis Mathias.

Nooruk ei osanud öelda, kui suur haug võis olla, aga see pidi olema üsna suur, sest kala oli haaranud oma lõugade vahele pea kogu jalalaba. "Ilmselt ta nägi oma nina ees minu jalga, pidas seda saagiks ja ründas," rääkis ta.

Haugirünnakust on nüüdseks möödas juba nädal ning haavaliimi ja plaastrite abil tohterdatud Mathias saab taas ujumas käia, kuid liikuma peab endiselt kargule toetudes. "Jalg teeb pisut valu, kui sellele toetun. Aga enam ma oma jalgu ujumissllalt alla ei riputa," ütles Mathias.