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Muuga-Vuosaari liinile lisandub uus laev

Eesti
Muuga sadam
Muuga sadam Autor/allikas: Tallinna Sadam
Eesti

Muuga-Vuosaari liinil hakkab 2027. aastast sõitma Saksamaa ettevõtte TT-Line'i uus, eelkõige kaubavedudeks mõeldud laev.

Tallinna Sadama teatel on uue laevaliini eesmärk suunata raskeveokeid Tallinna ja Helsingi kesklinnast eemale. Vuosaari on Helsingi suurim ja idapoolseim linnaosa. Laeval on reisijatesalong, kajutid, kohvik ning muud vajalikud teenused. Liinil kasutusele võetav laev avalikustatakse novembris ning laev alustab reisidega 2027. aastal.

Tallinna Sadama hinnangul tugevdab uus liin Eesti ja Muuga sadama positsiooni olulise põhja–lõuna suunalise transpordi- ja transiidikoridorina, ühendades Soome Baltikumi ning edasi Kesk- ja Lõuna-Euroopaga.

Regulaarne laevaliin Tallinna ja Helsingi sadamatele kuuluvate kaubasadamate vahel avati 2017. aastal ning seda on teenindanud nii Tallink kui ka Eckerö Line. Praegu opereerib liinil Eckerö Line laevaga Finbo Cargo. Muuga sadamas teenindatakse nii olemasolevat kui lisanduvat laeva HHLA TK Estonia terminalis.

"Kaubaveomahud Muuga–Vuosaari liinil on aasta-aastalt kasvanud ning jõudnud ühe laevaga opereerimise võimekuse piirini. See näitab selgelt, et turul on nõudlus täiendava veomahu ja sagedamate väljumiste järele. Kahe operaatori olemasolu suurendab liini veomahtu, parandab klientide valikuvõimalusi ja teenuse paindlikkust ning loob head eeldused Eesti ja Soome vahelise kaubavahetuse edasiseks kasvuks," tervitas uue laevaoperaatori lisandumist Tallinna Sadama juhatuse liige Rene Pärt.

TT-Line on 1962. aastal loodud Saksamaa pereomanduses olev laevandusettevõte, kelle laevastikus on üheksa ro-pax laeva. Ettevõtte põhitegevus on reisijate, sõiduautode ja kaubaveo teenindamine, ühendades Saksamaad, Rootsit, Poolat ja Leedut ning hõlmates Travemünde, Rostock, Trelleborg, Karlshamn, Świnoujście ja Klaipėda sadamaid.

Muuga sadam on üks neljast Tallinna Sadamale kuuluvast sadamast ning Eesti suurim kaubasadam. Muuga sadam teenindab erinevaid kaubaliike, sealhulgas konteiner-, ro-ro-, vedel-, puist- ja segalasti.

Vuosaari sadam on Helsingi peamine kaubasadam ning oluline Soome impordi- ja ekspordivärav. Sadam teenindab eelkõige konteiner-, veoauto- ja haagisvedusid ning sealt toimuvad ka regulaarsed laevaühendused Muuga ja Travemündega.

Toimetaja: Johanna Alvin

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