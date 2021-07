Vasta kooliõpilane kogus soolokontserdiga Loomapäästegrupile raha

Vasta mõisakooli õue rahvast täis toonud kontserdi korraldamiseks on Hanna Brita Luik kogemusi kogunud juba lasteaiast peale lavalaudadel esinemisega. Oma tulevikkugi laulmisega siduda lootev neiu ütles "Aktuaalsele kaamerale", et talle on palju juurde andnud Tallinnas WAF-i laulukoolis käimine.

"Seal ma olen õppinud kaks ja pool aastat. Sealt on väga palju juurde tulnud. Olen õppinud igasuguseid tehnikaid. Olen seal palju esinemas käinud ja sealt olen saanud kogemuse esinemisnärviga toimetulekuks. Ja tegelikult siinsamas koolis on minu lauluõpetaja pannud mind igale poole võistlema ja eks sealt see kõik tulnud on," rääkis Luik.

Vasta kooli huvijuhti Krista Leppikut rõõmustas, et kogukond tuli heategevuskontserdi ideega hästi kaasa. Lisaks rahale annetati ka hulgaliselt hättasattunud loomadele tarvilikke asju.

Hanna Brita Luik kogus kontserdiga abi Loomapäästegrupile. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Loovtöö juhendajana tunnistas ta, et mõistagi oli ootusärevus suur.

"Ta just enne kontserti rääkis, et muidu suutis ta öösel päris hästi magada, aga tänane öö tuli natuke rahutu. Ilmselt siis tuli kohale, et kontserdiga on väga palju tööd. Õnneks on Hanna Brita väga kohusetundlik laps ja meil olid asjad väga hästi läbi mõeldud ning kõik asjad olime läbi proovinud ja katsetanud, nii et tänane oli vaid täpikese panemine. Ja kõik sujus imeliselt," rääkis Leppik.

Selliseid heategevuskontserte võiks olla rohkemgi, tõdes Loomapäästegrupi vabatahtlik Mariliis Kütisaar.

Mõistagi oli loomapäästjatel hea meel ka annetuste üle, aga näiteks leidis üks kolmest Lääne-Virumaale kaasa võetud kodutust loomast, kass Pähklike, Vasta kontserdi käigus endale uue kodu. Loomapäästja sõnul on tunda, et aina rohkem ulatavad just noored loomade abistamiseks käe.

"Just teismeeas noored mõtlevad selle peale. Nad mõtlevad maailma ja loomade päästmise peale aina rohkem ja rohkem. See on väga südantsoojendav, et selline asi on moesuund – ütleme niimoodi –, et loomi tahetakse aidata," rääkis Kütisaar.

Kokku koguti heategevuskontserdil loomade toetuseks üle poole tuhande euro.