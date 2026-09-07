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Raúl Castro surm võib vallandada Kuubas ägeda võimuvõitluse

Välismaa
Kuuba kommunistliku režiimi esimene diktaator Fidel Castro ja tema noorem vend Raúl Castro
Kuuba kommunistliku režiimi esimene diktaator Fidel Castro ja tema noorem vend Raúl Castro Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Meedias levivad väited 95-aastase Raúl Castro tervise halvenemise kohta, mis tekitavad taas küsimuse, mis saab Kuuba kommunistlikust režiimist pärast selle kõige võimsama liikme surma. Castro kontrollib endiselt riiki, kuid tema ametlik järeltulija pole veel selgunud.

Castrode areenilt lahkumise üle on aastaid spekuleeritud. Raúli vanem vend ja Kuuba diktaator Fidel Castro naljatas omal ajal, kui ta oli ise seitsmekümnendates eluaastates, et alates 1950. aastatest on tema surmast räägitud nii palju, et kui see vältimatu hetk lõpuks saabub, ei usu seda enam keegi. Fidel suri lõpuks 2016. aastal 90-aastasena.

Hiljuti väitis Miamis ilmuv väljaanne, et Raúl Castro on raskelt haige ja surma äärel. Seejärel näitas aga Kuuba riigitelevisioon Castrot avalikul üritusel, kus ta paistis olevat heas vormis ja suutis iseseisvalt liikuda.

Meedias spekuleeritakse siiski üha rohkem selle üle, kellest võib saada Castro järeltulija. Kuigi Raúl ei pea enam ühtegi ametlikku ametit, peetakse teda endiselt kommunistliku režiimi tegelikuks juhiks. 

"Niikaua kui Raúl on elus, valitseb omamoodi maffiaperekonnale omane lojaalsus. Pärast tema surma puhkeb võimuvõitlus," ütles üks Havannas tegutsev välismaine ärimees ajalehele The Times

Väidetavalt pole Raúl Castro kunagi tegelikult pensionile läinud. 

"Ta pole ametlikult juba pikka aega võimul olnud, kuid usun, et me kõik teame, et iga oluline otsus vajab tema heakskiitu," ütles Miami ülikooli teadur  Michael Bustamante.

Castro aitab tasakaalustada suhteid partei, valitsuse, sõjaväe ja armee kontrolli all oleva majanduskonglomeraadi Gaesa vahel. Gaesa kontrollib hinnanguliselt vähemalt 40 protsenti Kuuba majandusest.

"Ta tegutseb otsustajana, kui tekib konflikte, olgu need siis Gaesa ja mõne tsiviilministeeriumi vahel või siseministeeriumi ja relvajõudude vahel," ütles Põhja-Texase ülikooli politoloogiaprofessor Orlando Pérez. 

The Times toob välja, et pole selge, kes hakkaks seda keerulist süsteemi kontrollima, kui Raúl Castro peaks lõpuks siit ilmast lahkuma.

Meedias levivad väited, et Castrote klanni juhtimise võib võtta üle Raúli 42-aastane lapselaps  Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Ta on praegu kolonel ja töötas aastaid oma vanaisa ihukaitsjana. Teda peetakse pragmaatikuks ning ta on kohtunud ka USA ametnikega.

Teine oluline tegelane klannis on Raúli poeg Alejandro Castro Espín. Ta on endine luureohvitser ning esindas oma isa salajastel läbirääkimistel, mis viisid 2014. aastal Obama administratsiooni ajal suhete paranemiseni Washingtoniga.

Võimaliku mantlipärijana nähakse ka Raúli ja Fideli sugulast Óscar Pérez-Oliva Fragat. Ta töötab asepeaministri ja väliskaubandusministrina ning tema eeliseks peetakse seda, et ta kuulub Castrote lähiringkonda, kuid ei kanna nende perekonnanime. See võib muuta ta Kuuba pagulaste jaoks vastuvõetavamaks, kui ta peaks hakkama Kuubat isolatsioonist välja tooma.

Castrode perekonna kõrval peetakse oluliseks ka praegust peaministrit Manuel Marrero Cruzi, kellel on sidemeid nii partei kui ka Gaesaga. 

Paljud kuubalased jäävad aga ettevaatlikuks. Tuuakse välja, et ka Fideli taandumise ajal tekkis lootus, et Kuuba režiimi ootavad ees suured muutused.

"Oli suuri lootusi, kuid inimesed pidid pettuma, sest lõppkokkuvõttes ei juhtunud tegelikult midagi," ütles üks Havannas tegutsev teadlane. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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