Katrina Lehis sai Haapsalu linnalt kingiks maatüki

Olümpiavõitjat ja tema treenereid olid lossiplatsile tervitama tulnud sajad inimesed. Kui linnajuhid oma õnnitlused ja kingitused üle andsid ning lühikesed kõned peetud said, pääses rahvas oma õnnesoove jagama.

Lehis ütles ERR-ile, et suur rahvamass üllatas teda. Muu hulgas oli kohale tulnud ka tema esimene klassijuhataja Helgi.

"Ma nutsin pool tundi, see oli nii vapustav, siiamaani on silmad märjad," kirjeldas õpetaja Lehise olümpiavõitu.

Nii Lehise treener Nikolai Novsjolov kui ka epeenaiskonna treener Kaido Kaaberma on samuti pärit Haapsalust.

"Meeletu tunne on näha teid kõiki siin ja see on väga soe vastuvõtt, väga südamlik vastuvõtt," sõnas Novosjolov.

Tänutäheks olümpiavõidu eest kinkis Haapsalu linn Lehisele Paralepa männimetsas asuva 1800 ruutmeetrise suuruse krundi. Lisaks premeeritakse nii Novosjolovit kui ka Kaabermad 10 000 euroga. Lehise varasemad treenerid Helen Nelis-Naukas ja Peeter Nelis saavad linnalt preemiaks kumbki 7500 eurot.