Kredex kitsendab noorte perede kodulaenu tingimusi

Kredex on pöördunud valitsuse poole ettepanekuga piirata kodulaenudele antava tagatise saamise tingimusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me kõigepealt tahame piirata laenuvõtjate vanust, siis pidades silmas Eesti kliimaeesmärke tõstame soetatava kinnisvara energiatõhususe nõuet, uutel elamutel peaks see olema vähemalt B klass ja renoveeritavatel vähemalt C klass ning kindlasti hakkame jälgima, et tegu oleks toetuse saaja ainukese eluasemega, et meie toetust ei kasutataks kinnisvara investeeringuteks," ütles Kredexi juhatuse esimees Ivo Kuldmäe.

Kuldmäe kinnitab, et Kredexi kodulaenudele antavate tagatiste kogumaht ei vähene, vaid pigem kasvab, sest nõudlus on suur.

"Pigem on see põhjus kevad-suvel Eesti Panga poolt välja toodud probleem, et on oht, et kinnisvaraturg on üle kuumenemas ja me ise oleme jälginud, et praeguse meetme tingimused on ehk liiga laialivalguvad. Et vahendeid säästa ja täpsemalt sihtida, on põhjus, miks oleme hakanud tingimusi üle vaatama," rääkis Kuldmäe.

Swedbanki eluasemelaenude valdkonna juhi Anne Pärgma sõnul Kredexi käendustingimuste muutmisel mingi mõju laenuturule ilmselt on, kuid väga suur see olema ei saa. Kredexi käenduse toel võetakse ligi viiendik eluasemelaenudest.

"Meie statistika põhjal ca 17-18 protsenti. Eelmise aasta teises pooles oli 19-21 protsenti ja aastal 2019 jäi ca 16 protsendi ringi," sõnas Pärgma.

Pärgma märgib, et kui Kredexi tagatist ei saa edaspidi kasutada teise või kolmanda eluaseme soetamiseks, on selle abil hangitud kodu võimalik kasutada tagatisena uue eluasemelaenu võtmisel.