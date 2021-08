Kaitseliit korraldab kaitseväelise jalutuskäigu

"Tänase jalutuskäiguga anname au neile kaitseliitlastele ja teistele vapratele inimestele, kes 1991. aasta augustis seisid Tallinnas tele- ja raadiomaja ning muude objektide kaitsel, olles valmis vabadust kaitsma oma vere hinnaga. Toona, 1991. aasta 21. augusti õhtul, kui Vene väed olid Tallinnast lahkunud, marssis Kaitseliit võidu tähistamiseks raadiomaja juurest Vabaduse platsile. Võib öelda, et see oli esimene paraad peale taasiseseisvumist. Nüüd kordame me sama marsruuti, et austada kolmekümne aasta taguseid sündmusi," ütles Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi.

Lisaks 30 aasta tagustes sündmustes osalenutele on rongkäigu rivis kõik Kaitseliidu lipud meeskondadega, samuti kaitseväe orkester.

Jalutuskäiguga on oodatud liituma kõik, kes soovivad austust avaldada vabatahtlikele, kes kaitsesid värskelt välja kuulutatud iseseisvust.

Raadiomaja juurest liigutakse mööda Gonsiori tänavat ja Estonia puiesteed Vabaduse väljakule, kus kõnelevad riigikogu esimees Jüri Ratas, Kaitseliidu kunagine juht Manivald Kasepõld ja tänane Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi. Asetatakse ka pärg Vabadussõja võidusambale.