X!

Venemaal Tatarstani tööstuskeskuses teatati pärast droonirünnakut põlengutest

Välismaa
Nižnekamskneftekhimi kompleks.
Nižnekamskneftekhimi kompleks. Autor/allikas: REUTERS/Sergei Karpukhin/Scanpix
Välismaa

Venemaal Tatarstani vabariigi olulise naftatöötlemise ja naftakeemiatööstuse keskuse Nižnekamski tööstuspiirkonnas puhkes 15. novembri ööl suur tulekahju, teatasid Ukraina kanalid ja kohalikud elanikud. Teadete kohaselt oli see ala droonirünnaku sihtmärgiks.

Telegrami kanal Exilenova+ vahendas, et elanikud nägid rünnakut ühele linna tööstusobjektile, tõenäoliselt naftakeemiakompleksile Nižnekamskneftekhim, mis kuulub Venemaa keemiatööstusettevõttele SIBUR.

Hiljem teatas kanal, et rünnak jätkub ja ühes tehases on puhkenud tulekahju. Kanali jagatud kaadritel on näha linnas lõõmavat suurt tulekahju.

The Kyiv Independent ei suutnud sõltumatult kontrollida, kus kaadrid on filmitud, ega tuvastada, milline objekt täpsemalt kannatada sai.

Nižnekamsk on Venemaa naftakeemia- ja naftatöötlemistööstuse tähtis keskus, kus asuvad nii Nižnekamskneftekhimi kompleks kui ka mitu suurt naftatöötlemistehast, sealhulgas TANECO ja TAIF-NK.

Linna tööstusobjektid on ka varem olnud Ukraina kaugmaarünnakute sihtmärgiks.

13. septembril kinnitas Ukraina relvajõudude kindralstaap, et rünnati Nižnekamskis asuvat TANECO naftatöötlemistehast ja Krasnodari krais asuvat Slavjanski naftatöötlemistehast.

Kindralstaabi andmetel ründas Ukraina TANECO tehast ka 20. augustil.

Viimase rünnaku tekitatud kahjude ulatus on esialgu ebaselge. Sõltumatut kinnitust inimohvrite kohta ei ole ning Ukraina ei ole ametlikult vastutust rünnaku eest võtnud.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: The Kyiv Independent

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

06:48

Venemaal Tatarstani tööstuskeskuses teatati pärast droonirünnakut põlengutest

06:29

Aleksandr Selevko sai GP-etapil kaheksanda koha

06:12

Isamaa tahab väiksemat palgatõusu riigikogu järgmisele koosseisule

14.11

Serviti pidi nägema kõvasti vaeva, edu maha mänginud Viljandi viigistas Cocksiga

14.11

Jaapan sai Brasiilialt revanši, Messita Argentina kaotas

14.11

Ungari võimud leidsid Orbáni valitsuse ministri altkäemaksujuurdluse käigus ligi 20 miljonit dollarit sularaha

14.11

Traumast taastunud Kullas oli Tallinna superkrossil kaks korda viies

14.11

Tribuntsov MM-i eel: ideaalis võiks ujuda alla 22,5 sekundi

14.11

Riia TTT tiimi kutsutud Grünmann: väga lahe on EuroCupi mängudes platsil olla Uuendatud

14.11

ETV spordisaade, 14. november

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

14.11

USA peatas sidesüsteemirikke tõttu ajutiselt kõik lennud Uuendatud

14.11

New Orleansis põrkas tanker kokku kruiisilaevaga

14.11

Suur lugu: ATH plahvatuse tagant paistavad päris mured ja kasvavad ootused

14.11

Veiko-Vello Palm: Eesti peaks mõtlema naiste kohustusliku ajateenistuse peale

14.11

Sõja 1725. päev: Zelenski: USA pakkus Ukraina alade loovutamist NATO liikmesuse vastu Uuendatud

14.11

Haiglate 12-tunnised vahetused panevad õed ja hooldajad uut tööd otsima

14.11

Galerii: Tallinna reaalkool avab pidulikult uue õppehoone

13.11

Detsembrist on Tallinnas keelatud linnalindude ja -loomade toitmine

13.11

Bild: Venemaa nõudmised puudutavad otse ka Balti riike ja Soomet

13.11

Peskov väitis, et Kreml pole nõudnud Soome lahkumist NATO-st

ilmateade

SPORT

06:29

Aleksandr Selevko sai GP-etapil kaheksanda koha

14.11

Serviti pidi nägema kõvasti vaeva, edu maha mänginud Viljandi viigistas Cocksiga

14.11

Jaapan sai Brasiilialt revanši, Messita Argentina kaotas

14.11

Traumast taastunud Kullas oli Tallinna superkrossil kaks korda viies

loe: kultuur

14.11

Pildid: Dénes Farkas avas Tütar galeriis isikunäituse

14.11

Arvustus. Kas su pilk on su enda oma?

14.11

ERM tahab uut vundamenti: seadust, mitte betooni. Intervjuu Laura Kipperiga

14.11

Marie Vaigla Frankie Animali uuest materjalist: saime valmis ühe oma parima albumi

loe: eeter

14.11

Kaidi Klein: tervislikult ja õnnelikult elamine on otsekui täiskohaga töö

14.11

Marie Vaigla Frankie Animali uuest materjalist: saime valmis ühe oma parima albumi

14.11

Kahe Oscari laureaat Christopher Hampton: otsin filmidest originaalsust ja tõetunnetust

13.11

Galerii: "Suur muusikamäng" paneb külalised tantsima

Raadiouudised

14.11

Päevakaja (14.11.2026 18:00:00)

14.11

Türil võistlesid noored puhkpillimängijad

14.11

Pärnus algas Rail Balticu silla ehituse ettevalmistus

13.11

Päevakaja (13.11.2026 18:00:00)

13.11

Microsofti teenuste tõrge häiris täna paljude Eesti asutuste ja ettevõtete tööd

13.11

Avati Saatse saapa ümbersõidutee

13.11

Dublinis püüavad Euroopa Liidu riigijuhid otsutada, kes räägiks Euroopa nimel Venemaaga

13.11

Rakveres esietendub 20. sajandi ajalugu kokkuvõttev "Europeana"

13.11

Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu riigikaitsekohtu loomiseks

13.11

Põllumehed soovivad täiendavat välismaist tööjõudu

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo