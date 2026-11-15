Venemaal Tatarstani tööstuskeskuses teatati pärast droonirünnakut põlengutest

Venemaal Tatarstani vabariigi olulise naftatöötlemise ja naftakeemiatööstuse keskuse Nižnekamski tööstuspiirkonnas puhkes 15. novembri ööl suur tulekahju, teatasid Ukraina kanalid ja kohalikud elanikud. Teadete kohaselt oli see ala droonirünnaku sihtmärgiks.

Telegrami kanal Exilenova+ vahendas, et elanikud nägid rünnakut ühele linna tööstusobjektile, tõenäoliselt naftakeemiakompleksile Nižnekamskneftekhim, mis kuulub Venemaa keemiatööstusettevõttele SIBUR.

Hiljem teatas kanal, et rünnak jätkub ja ühes tehases on puhkenud tulekahju. Kanali jagatud kaadritel on näha linnas lõõmavat suurt tulekahju.

Nizhnekamsk, Tatarstan. Locals report an attack on one of the city's plants, most likely Nizhnekamskneftekhim (SIBUR). The petrochemical complex produced 3 million tonnes of products in 2025. Its new EP-600 ethylene unit alone has an annual production capacity of 600,000 tonnes. — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 15, 2026

The Kyiv Independent ei suutnud sõltumatult kontrollida, kus kaadrid on filmitud, ega tuvastada, milline objekt täpsemalt kannatada sai.

Nižnekamsk on Venemaa naftakeemia- ja naftatöötlemistööstuse tähtis keskus, kus asuvad nii Nižnekamskneftekhimi kompleks kui ka mitu suurt naftatöötlemistehast, sealhulgas TANECO ja TAIF-NK.

Linna tööstusobjektid on ka varem olnud Ukraina kaugmaarünnakute sihtmärgiks.

13. septembril kinnitas Ukraina relvajõudude kindralstaap, et rünnati Nižnekamskis asuvat TANECO naftatöötlemistehast ja Krasnodari krais asuvat Slavjanski naftatöötlemistehast.

Kindralstaabi andmetel ründas Ukraina TANECO tehast ka 20. augustil.

Viimase rünnaku tekitatud kahjude ulatus on esialgu ebaselge. Sõltumatut kinnitust inimohvrite kohta ei ole ning Ukraina ei ole ametlikult vastutust rünnaku eest võtnud.