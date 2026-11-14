Haiglate 12-tunnised vahetused panevad õed ja hooldajad uut tööd otsima

Kahe Tallinna suurhaigla otsus loobuda 24-tunnistest vahetustest ei meeldi õdedele ja hooldajatele ning mitmed neist on asunud uut töökohta otsima. Õdede liidu hinnangul on eesmärk õige, aga see võib tekitada mõnes haiglas personalinappuse, sest 12-tunniste valvete korral on keeruline teises kohas lisavalveid teha.

Lääne-Tallinna keskhaigla ja Põhja-Eesti regionaalhaigla ei luba hooldajatel ja õdedel teha enam 24-tunniseid vahetusi ning seda põhjendatakse patsiendiohutusega.

PERHi õendusdirektori Katre Zireli sõnul kinnitavad uuringud, et kaheksa tundi väga intensiivset tööd tehes väsib töötaja ning kui valve laieneb 24 tunnile, tekivad vead.

Ühe PERH-i hooldja sõnul häirib teda enim see, et haiglat ei huvita, kuidas töötajatele muudetud graafik sobib. Kui tööle tuleb sõita neli-viis korda nädalas, kulub selleks rohkem aega ja raha, kirjutab üksikema. Ka nörritab teda, et erinevalt hooldajatest ja õdedest võivad tohtrid jätkuvalt 24 tundi valves olla.

Muudatus teeb pereelu korraldamise keeruliseks

Lääne-Tallinna keskhaiglas töötava ämmemanda sõnul on ta sunnitud uut tööd otsima, sest meedikute peres on keeruline lühemate vahetustega hakkama saada. Kui mõlemad teeksid 12-tunniseid vahetusi, tekiks olukord, kus üks lõpetab töö ja teine läheb tööle. Seejuures pole ükski lasteaed avatud hiliste õhtutundideni.

Õdede liidu juht Kätlin Lillemaa ütles, et liit toetab 24-tunnistelt valvetelt lühematele liikumist, kuid lahendada tuleb olukord, miks 24-tunniseid valveid üldse tehakse. "Õed toovad välja ka selle, et järjestikused 12-tunnised valved on kurnavad," nentis Lillemaa.

Õed on ka märkinud, et pärast 12-tunnist valvet ei pruugi hilisõhtul enam koju saada, sest bussid ei sõida. Kõige põletavamaks probleemiks peab õdede liidu juht mitmel kohal töötamist, iga viies on õde töötab mitmel kohal.

"Kui nüüd minnakse üle lühematele tööpäevadele, siis teisel töökohal jääb abikäsi puudu ehk nende koormus, kes alles jäävad, tõuseb oluliselt," selgitas Lillemaa.

Väiksemad haiglad ei pruugi suuta valveringe katta

Nii võib tema sõnul tekkida väiksemates haiglates olukord, kus ei suudeta valveringe katta. Ida-Tallinna Keskhaigla jätkab 24-tunniste valvetega ja õdede huvi seal töötamise vastu on pisut kasvanud.

Ida-Tallinna keskhaigla õendusjuht Kätlin Pallo sedastas, et 24-tunniste vahetuste teema ei ole tegelikult tervishoius uus. "Neid on ka vähendatud, ära võetud, aga teatud põhjustel on asutused pöördunud tagasi endise töökorralduse juurde," nentis Pallo.

Ta lisas, et sageli on põhjus see, et töötajate vähesus tervishoius paistab silma. Pallo sõnul võiks üle Eesti kehtida ühtsed reeglid, aga see eeldab haiglate ülest kokkulepet.