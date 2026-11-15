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"Ukraina stuudios" kell 20 kolonelleitnant Suur ja Kalev Stoicescu

Eesti
Eesti

Sel pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks kolonelleitnant Marten Suur ja endine riigikogu kaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu.

Ukrainlased panid toime suure droonirünnaku meie piiri lähedal Ust-Luga sadamale. Lisaks tabasid nad Soome lahel ka üht venelaste sõjalaeva. Samal ajal jätkab Kreml massiivset õhusõda Kiievi ja teiste Ukraina linnade vastu, üritades neid pommitada pimedusse, külma ning veepuudusesse. Rindesündmusi kommenteerib kolonelleitnant Marten Suur.

Abu Dhabis toimusid üle pika aja kolmepoolsed kõnelused, mida eurooplased olid sunnitud kõrvalt vaatama. USA läbirääkijad kiirustasid sealt aga otse Moskvasse. Millised olid nende kohtumiste tulemused ja kas rahuprotsessis on mingisugustki lootuskiirt, seda selgitab endine riigikogu kaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu.

Saatejuht on Reimo Sildvee.

Toimetaja: Marko Tooming

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