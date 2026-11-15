Michal palus ette valmistada Eesti-Vene piiri sulgemiseks vajalikud sammud

Peaminister Kristen Michal ütles Threod Systemsi vastu suunatud sabotaažikatset kommenteerides, et juhtum näitab, kui oluline on riigi ja ettevõtete koostöö ning kõrgendatud valmisolek ajal, mil Euroopas püsib kõrgendatud sabotaažioht. Peaminister on siseminister Igor Taroga arutanud Eesti-Vene piiri sulgemise võimalust ning palunud siseministril ja riigikantseleil valmistada ette selleks vajalikud sammud.

"Kui Venemaa jätkab Eestis hübriidoperatsioone ja me teame, et Vene eriteenistused kasutavad piiriületust inimeste mõjutamiseks, peame olema valmis oma riske vähendama. Piiri sulgemine vähendaks ohtu Eesti inimestele ja saadaks selge sõnumi, et Eesti kaitsetööstuse ja kaitsevõime ründamine ei ole vastuvõetav," ütles Michal.

Peaminister on kutsunud reedeks kokku valitsuse julgeolekukabineti, et saada ülevaade viimasest juhtumist, Venemaalt lähtuvast sabotaažiohust ja arutada edasisi samme.

Peaministri sõnul on Eesti kaitsetööstusettevõtteid nii enne kui ka pärast Milremi vastu suunatud Venemaa eriteenistuste sabotaažiakti ohust teavitatud ja neile on antud soovitusi turvalisuse tugevdamiseks. Threod Systems järgis neid soovitusi.

Laupäeva öösel püüti rünnata Threod Systemsi hoonet Viimsis, et tekitada plahvatus ja hoone süüdata. Inimesed ega ettevõtte tootmis- ja tarnevõimekus kahjustada ei saanud. Kaitsepolitseiamet ja politsei- ja piirivalveamet pidasid kinni kaheksa kahtlusalust. Prokuratuur on esitanud kohtule taotluse viie kahtlustatava vahistamiseks.

Kaitsepolitseiameti hinnangul pandi Threod Systemsi vastu suunatud rünnakukatse toime Venemaa sõjaväeluure GRU tellimusel. Kahtlusalused on Läti elanikud ja uurimisel tehakse tihedat koostööd Läti julgeolekuasutuse VDD ja Läti prokuratuuriga.

Viimasest ajast on hulgaliselt näiteid, et kaitsetööstusettevõtted ja Ukraina toetamisega seotud organisatsioonid on Venemaa eriteenistuste kõrgendatud tähelepanu all, märkis valitsuse pressiteenistus. Septembris teatas kaitsepolitseiamet, et augustis Milrem Roboticsi vastu toime pandud süütamine oli Venemaa eriteenistuste tellitud sabotaažiakt.

"Venemaa eesmärk on panna meid kartma ja kõhklema ning vähendada meie toetust Ukrainale. Eesti vastus on vastupidine. Tugevdame oma julgeolekut, teeme veel tihedamat koostööd ettevõtete ja liitlastega, suurendame survet Venemaale ning jätkame Ukraina toetamist," ütles Michal.

"Eesti on turvaline ja kaitstud. Eesti riigi asutused on valvsad ja meie inimesed ning ettevõtted oskavad tegutseda. Me ei lase end hirmutada," ütles Michal.