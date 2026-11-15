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Isamaa tahab väiksemat palgatõusu riigikogu järgmisele koosseisule

Eesti
Riigikogu liikmed
Riigikogu liikmed Autor/allikas: Erik Peinar/riigikogu
Eesti

Isamaa soovib vähendada järgmise riigikogu koosseisu liikmete baaspalka kümme protsenti ning muuta nende palgatõusu senisest väiksemaks. Reformierakonna hinnangul tuleks parlamendiliikmete palgaküsimus lahendada koos valitsuse kavandatavate muudatustega kõrgemate riigiteenijate töötasusüsteemis.

"Meil on olukord, kus aastaid on olnud suhteliselt väiksem palgataseme tõus ülejäänud kõrgematel riigiteenijatel. Ja see on kantud kaalutlusest anda signaal, et kulusid vähendada. Parlamendile seda ei ole rakendatud. Õiguslikult parlamendiliikmete palka saab muuta järgmisele koosseisule," ütles Reinsalu ERR-ile.

"Ja seetõttu ongi meie ettepanekul kaks osa. Esimene osa on, et laias laastus vähendada parlamendiliikmete baaspalka kümme protsenti, et oleks teiste kõrgemate riigiteenijatega selline varasem proportsioon, mis praegu on paigast ära nihkunud.
Ja ka nende palgatõusu küsimuses minna üle laugemale süsteemile, mida valitsus pani ette kasutusele järgmisteks aastateks," lausus Reinsalu.

Reinsalu sõnul annaks see nelja aasta peale kokkuhoidu suurusjärgus kümme miljonit eurot.

Reinsalu avaldas lootust, et ka teised erakonnad toetavad Isamaa eelnõu. Praegu sel teemal tema sõnul teistega juttu olnud ei ole.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak ütles ERR-ile, et Isamaa jookseb lahtisest uksest sisse, sest kõigepealt on vaja, et valitsuse algatatud kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse eelnõu jõuaks riigikogusse.

"See plaan, et samamoodi vähendada ka riigikogu liikmete palgatõusu osa, on täiesti meil olnud arutlusel, küsimus on, et mis see protsent on. Seal on erinevaid alternatiive, aga ootaks kõigepealt ära, et see eelnõu jõuab riigikogusse," ütles Pillak.

Pillak ütles, et Reformierakond toetab põhimõtet, et sarnaselt valitsuse liikmetele oleks ka riigikogu liikmetel väiksem palgatõus.

"Aga minu jaoks ei ole oluline see, kes eelnõu esitas. Minu jaoks on oluline see,
et vajalik otsus saaks tehtud. Ka Isamaa teadis seda, et see eelnõu valitsuse poolt riigikogusse tuleb. Nii et selle eelnõu raames me kõik need vajalikud otsused saamegi ära teha," lisas Pillak.

Pillaku sõnul ei käi esitatud eelnõude vahel võistlust, vaid Isamaa esitatud ettepanek on poolik.

"Kui valitsus ütles juba mitu nädalat tagasi, et selline eelnõu riigikogusse tuleb, siis on mõistlik ühe eelnõu raames see kõike ära otsustada. Isamaa saab tulla seda ka toetama ja pole välistatud, et kui need lahendused on samasisulised, siis Isamaa eelnõu saab sinna juurde ka liita. Ühte ja sama asja ei ole vaja teha mitme erineva eelnõuga," ütles Pillak veel.

Alates 2026. aasta 1. aprillist on riigikogu liikme ametipalk 6655,81 eurot kuus.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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