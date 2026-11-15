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Laupäeva öösel rünnati Vene luureteenistuse tellimusel kaitsetööstusettevõtte Threod hoonet

Eesti
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Politsei, prokuratuuri ja Andmekaitse Inspektsiooni pressikonverents
Politsei, prokuratuuri ja Andmekaitse Inspektsiooni pressikonverents Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigiprokuratuur teatas, et ööl vastu laupäeva üritati põlema süüdata Viimsi vallas asuva kaitsetööstusettevõtte Threodi hoonet. Kaitsepolitsei on koos PPA-ga kinni pidanud kaheksa Läti elanikku, prokuratuur on teinud taotluse nendest viie vahistamiseks.

Ööl vastu laupäeva kella kolme paiku rünnati Viimsis asuvat kaitsetööstusettevõtte Threod hoonet ning seda üritati seda süüdata. Rünnak jäi tänu Threodi enda turvameeskonna sekkumisele lõpuni viimata, ütles peaprokurör Astrid Asi.

Kaitsepolitsei juht Margo Palloson ütles, et vastuluure kinnitas, et rünnakukatse taga oli Venemaa ning seda koordineeris Venemaa sõjaväeluure GRU. "Tegu oli Venemaa järjekordse katsega korraldada Eestis sabotaažiakt," lausus Palloson.

Ettevõte märkimisväärseid kahjustusi ei saanud. Edasise kahju ära hoidmisel oli määrava tähtsusega ettevõtte enda valmisolek ning turvatöötaja kiire tegutsemine.

Samuti ei saanud vigastada ükski inimene. Palloson märkis, et kuigi Threodi hoonele tekitatud kahju oli märkimisväärne, siis ettevõtte tootmis- ja tarnimisvõime kahjustada ei saanud.

Hoone aknaid üritati lõhkuda ning sealt sisse valada süütevedelikke, et hoone süüdata ja korraldada seal plahvatus, ütles Palloson. "Me hindame, et kui see rünnak oleks tõepoolest sellisel kujul õnnestunud nagu ründajad seda planeerisid, siis oleks see toonud kaasa väga suure kahju sellele ettevõttele," lausus ta.

Kaitsepolitseiamet koos politsei- ja piirivalveametiga (PPA) on kaheksa kahtlusalust kinni pidanud. Tegu on Läti elanikega, kuid praegu pole selge, kas ka Läti kodanikega.

Asi ütles, et juhtumit uuritakse karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb välisriigi luure- või julgeolekuteenistuse teenistuja ülesandel Eesti vabariigi julgeoleku vastu suunatud tegevust, sealhulgas teabe kogumist või asja kahjustamist.

"Prokuratuur esitas kohtule taotluse viie kahtlustatava vahistamiseks. Kriminaalmenetluse ülesanne on nüüd selgitada välja rünnaku korraldamise asjaolud, osaliste rollid ja võimalikud seosed teiste isikutega," lausus Asi, lisades, et kahtlustatavate ring võib uurimise käigus muutuda.

Asi märkis, et kahtlustatavad on erineva taustaga isikud ning nende seas on nii nooremaid kui keskealisi. Esialgse teabe pealt saab öelda, et tegu oli tellimustööga ning need isikud tulidki sel põhjusel Eestisse, lisas ta.

Asi sõnul saab praegu kriminaalmenetlusega kogutud teabega toetada versiooni, et rünnakukatse taga on Venemaa eriteenistus.

Esmased menetlustoimingud Viimsis asuvas üksuses viidi läbi laupäeval peatselt pärast intsidenti.

Antud uurimise puhul on Läti julgeolekuasutus VDD ja Läti prokuratuur andnud olulise panuse, et juhtumiga seotud asjaolud kiiresti tuvastada, märkis Palloson.

Kaitsepolitseiameti hinnangul on Eesti aga ka laiemalt terve Euroopa kaitsetööstusettevõtted Venemaa eriteenistuste huviorbiidis. Rünnakute eesmärk on tekitada ühiskonnas, ettevõtjates hirmu. Häirida ja nõrgestada kaitsetööstusettevõetete tootmist ning tehnoloogilist arengut. Ning takistada kaitsetööstusettevõtete toodangu ja tehnoloogia jõudmist Ukrainale.

Palloson märkis, et Venemaa sõjaväeluure GRU üks metoodikaid on värvata kineetiliste rünnakute ja sabotaažide toimepanemiseks just Euroopa Liidu elanikke, kes saavad Euroopa Liidus Schengeni alal vabalt ringi liikuda. Toimepanijaid otsitakse kuritegelikest ringkondadest ja ka raskes sotsiaalmajanduslikus olukorras olevate inimeste seast.

Menetlust juhib riigiprokuratuur. Uurimist viib läbi kaitsepolitseiamet.

Threod toodab muu hulgas nii pikamaa luure- kui ka rünnakudroone.

Toimetaja: Karin Koppel, Marko Tooming

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