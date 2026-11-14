USA peatas sidesüsteemirikke tõttu ajutiselt kõik lennud

Flightradar24 andmetel oli katkestuse ajal õhus 3100 lennukit, mis suundusid USA lennujaamadesse. Lennujaamades maandunud reisijad väitsid, et lennukitel ei olnud lubatud stardirajalt väravatesse liikuda.

USA sisejulgeolekuminister Markwayne Mullin ütles, et tegu polnud "järjekordse 11. septembri rünnakuga".

See on esimene üleriigiline lennuliikluse peatamine alates 2023. aasta jaanuarist, mil tekkis rike ühes FAA olulises arvutisüsteemis. Enne seda oli viimane selline juhtum 2001. aasta 11. septembri rünnakute ajal.

Flightradar24. Autor/allikas: Kuvatõmmis

Nii Mullin kui ka FBI on kinnitanud, et tegu ei ole küber- ega terrorirünnakuga ning samuti ei ole probleemid seotud Microsofti teenuste katkestusega.

Mullini sõnul on ametnikud teavitanud president Donald Trumpi Föderaalse Lennuameti (FAA) otsusest peatada kõik lennud ning president on telefoni teel vestelnud transpordiminister Sean Duffyga.

Föderaalne Lennuamet andis loa lendudel jätkuda

USA Föderaalne Lennuamet kinnitas pärast üleriigilise lennukatkestuse lõpetamist, et osa USA-st väljuvaid lende saab taas toimuda.

"Enne lendude jätkamiseks loa andmist kontrollisime põhjalikult oma süsteeme, veendumaks, et need on stabiilsed ja lennuliiklus saab usaldusväärselt jätkuda," teatas FAA reedel veidi pärast kella 22 USA idaranniku aja järgi (Eesti aja järgi laupäeval kell viis) sotsiaalmeedias.

USA amet soovitas reisijatel lennuinfo saamiseks pöörduda oma lennufirma poole ning kinnitas, et avalikkuse turvalisus on alati nende kõrgeim prioriteet.

USA sisejulgeolekuminister Markwayne Mullin nimetas üleriigilise lennukatkestuse põhjuseks Föderaalse Lennuameti lennujuhtimissüsteemi uuendusi. Tema sõnul lisas amet vanasse süsteemi uut tehnoloogiat, mis põhjustas ulatusliku rikke.

"Praeguse info põhjal näib, et kui minister Duffy ja FAA hakkasid süsteemi parandusi tegema, lisasid nad sinna uusi seadmeid ja tehnoloogiat. Need koormasid aga vana süsteemi üle," ütles Mullin.

Mullin tõi ebaõnnestunud uuendused näiteks, miks FAA süsteemid vajavad tema hinnangul "täielikku uuendamist".