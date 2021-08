Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder on koroonaviirusega haiglas

Isamaa erakonna esimees Helir-Valdor Seeder toimetati haiglasse, erakonnast kinnitati Delfile, et Seeder on nakatunud koroonaviirusega.

Isamaa kommunikatsioonijuht Karl Sander Kase kinnitas reede õhtul Delfile Seederi haiglas viibimist ja hiljem ka seda, et erakonna esimees on nakatunud koroonaviirusega.

Milline on haiglas viibiva Seederi tervislik seisund praegu, ei soovinud Kase ka ERR-ile öelda, kuid kinnitas, et suhtles reede õhtul telefoni teel Seedriga.

Küsimusele, kas erakonnajuht on vaktsineeritud, vastas Kase, et need on delikaatsed terviseandmed. Eelmisel nädalal toimunud Arvamusfestivalil ütles Seeder ise, et ta on vaktsineeritud.