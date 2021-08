Isamaa esimees Seeder sai koduravile

"Kodus tehakse veel vajalikud proovid ja protseduurid, aga nii on mugavam. Olen väga tänulik Viljandi haigla personalile, kes minu eest nendel päevadel hoolt kandsid. Kõik oli väga professionaalne ja osavõtlik. Aitähh!"

Seeder märkis, et nii raskelt pole ta varem haige olnud.

"Ja hapnikutorud olid ninas ka esmakordselt. Eks iga kogemus õpetab ja on millekski kasulik. Vähemalt minu elus on see niimoodi olnud. Head sõbrad, kes te mind uudishimulikult toetasite, see oli täiendava ravimi eest, mida apteegis ega mujal ei pakuta - Aitähh! Jätkan taastumist ja varsti kohtume!"

Isamaa pressiesindaja kinnitas esmaspäeva õhtul Delfile, et Seeder on saanud ühe vaktsiinidoosi. Seega ei ole tema vaktsineerimiskuur lõpetatud.