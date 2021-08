Kõrgem palk paneb inimesi ümber õppima ja liikuma IT-valdkonda

Kui üldiselt on keskmise palga kasvu taga see, et majandus on kasumis, siis IT-valdkonnas on oluline roll ka sellel, et keskmine töötund on tootlikum kui teistel tööaladel, rääkis Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai. Veelgi olulisem mõju on aga rahvusvahelisel konkurentsil.

"Sügavam põhjus peitub selles, et IT valdkond on avatud palju rohkem rahvusvahelisele konkurentsile kui mistahes muu sektor, seda ennekõike tööturu kontekstis. Siinne IT-sektor võistleb ja võitleb töötajate nimel, kes võivad töötada ka väljaspool Eestit ja seetõttu palgatase on palju kiiremini jõudnud järele ka naaberriikide kõrgemale palgatasemele," lausus Kattai.

Tallinna tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna dekanaat Gert Jervan üylrs, et sageli teevad inimesed karjäärimuutuse just IT suunda.

"Mida me rohkem ja rohkem näeme, on see, et inimesed tulevad tegema endale teist või kolmandat kõrgharidust just ennekõike kas IT täiendõppe või ümberõppe kontekstis," lausus Jervan.

Koolitusfirma BCS Koolitus pakub täiskasvanute ümberõppeprogrammi "Vali IT". Koolitusel osalenud Rauno ütles, et üks tulemise põhjus on palk.

"Mis seal salata, mina kokana eriti ei teeninud, nii et mul oli mõte, et natuke võiks teenida rohkem ja paratamatult jah, IT-s on kõrgemad palgad, ma ei ütle sellest ära," rääkis Rauno.

Aastate jooksul on ligi 3000 huvilisest vastu võetud ligi 600, kellest paljud ka edaspidi IT-valdkonnas töötavad.

"Üle kahe kolmandiku on selgelt jäänud tarkvara arendusse ja IT-maailma töösse. Ja enamus ikkagi töötabki täna tarkvaraarendajatena," lausus BCS Koolitus juhatuse liige Ants Sild.