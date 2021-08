Välistööjõu puudus tekitab Suurbritannia põllumeestele suurt kahju

Suurbritannia põllumajandus on hädas välismaiste hooajatööliste nappuse tõttu. Talunike ja põllumajandusettevõtete juhtide hinnangul peaks valitsus Brexiti-järgsed immigratsioonireeglid ümber tegema, sest töötajate puudumine toob põllumajandusele iga päev kaasa hiiglaslikku kahju.

Brexiti üks põhjusi oligi brittide tahtmatus välismaist tööjõudu vastu võtta, seepärast on pärast Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumist kehtima hakanud ranged immigratsiooniseadused igati loogilised. Mida see Suurbritannia majandusele tegelikult tähendab, ei osanud sel hetkel veel keegi hinnata.

Koroonapandeemia tõttu on tööjõu liikumist aga veelgi piiratud. Maasikaid korjavaid Bulgaaria võõrtöölisi küll on, aga liiga vähe. Probleem aga on korjamata maasikaist palju suurem.

"Umbes 15 000 siga nädalas, keda me tapamajadesse saatma peame, jääb tapmata, sest lihtsalt pole piisavalt lihunikke, kes neile otsa peale teeks. See paneb paugu ka meie heaolule ja täpselt sedasama näeme ka kanalihatootmisahelas," rääkis Suurbritannia talunike liidu asepresident Tom Bradshaw.

Häda puuduva hooajatööjõu pärast ei puuduta ainult põllumajandust, vaid hakkab negatiivset mõju avaldama juba ka muudele majandusharudele. Näiteks ei saa tehased veokijuhtide puudumise tõttu oma toodangut riigist välja vedada:

Põllumajanduse tööjõupuudus väljendub tühjemate lettidena supermarketites. Ka kiirtoidurestoranid peavad oma menüüsid kärpima, sest mõne toidu tegemiseks pole enam pooltooteid. Suurbritannia talunike liit näeb ühe lahendusena aastase koroonapandeemiast taastumise viisa kehtestamist.