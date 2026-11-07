Tartu rahu ajalooline läbirääkimislaud jõudis välisministeeriumisse

Välisministeeriumi peahoonesse Tallinnas jõudis Tartu rahu ajalooline läbirääkimislaud. Just selle laua ümber peeti läbirääkimisi, mis viisid 2. veebruaril 1920. aastal Tartu rahulepingu sõlmimiseni Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel.

Tartu rahust sai noore Eesti riigi esimene suur diplomaatiline võit ning üks Eesti välisteenistuse alustalasid. Eesti diplomaatia ühe olulisema sümbolina hakkab laud ministeeriumi hoones tutvustama Tartu rahu pärandit väliskülalistele, diplomaatidele ja rahvusvahelistele delegatsioonidele ning leiab kasutust ka esinduslikel allkirjastamistseremooniatel.

Laud on ebatavaliselt suurte mõõtmetega ja seetõttu tunti seda mööblieset rahulauana juba enne Tartu rahuläbirääkimisi. Usuti et nii suure laua ümber istuvad inimesed leiavad erimeelsustest hoolimata ühise keele.

Varem Tartu linnamuuseumi kogus asunud laud toodi Tallinna kuniks muuseumi renoveeritakse ja valmib uus püsiekspositsioon. Seejärel naaseb museaal Tartusse.

"Ta on kindlasti tohutu sümboolse tähtsuse ja väärtusega meie jaoks. Seetõttu me tahame, et ta oleks nähtaval kõigile meie külalistele, sealhulgas väliskülalistele, kellele me saame rääkida Eesti ajalugu ja diplomaatia ajalugu. Loomulikult me katsume ka leida neid võimalusi, kus tegelikult sellise suurema sümboolse tähendusega allkirjastamistseremooniaid saaks tegelikult ka selle laua taga teha," sõnas välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsler Rasmus Lumi.