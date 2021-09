Kohus ei leidnud töömeestel süüd lapse surmaga lõppenud õnnetuses

Augusti alguses toimunud kohtuvaidluses taotles prokurör Ruslanile ja Jevgenile tingimisi üheaastast vangistust üheaastase katseajaga. Kaitsjad leidsid, et mõlemad mehed tuleb oma tegevusetusega ettevaatamatusest surma põhjustamise süüdistuses õigeks mõista.

Kohus aga leidis, et 23. septembril 2015. aastal Kollane 7 garaaži tõstust hooldanud töömehed ei olnud tööülesandeid täites hooletud, nad ei saanud ette näha, et nende tegevusetus võib umbes kaheksa kuud hiljem põhjustada lapse surma ning seetõttu mõisteti nad neile esitatud süüdistuses õigeks.

Menetluskuludena jäid riigi kanda süüdistatavate riigi õigusabi kulud kogusummas 9170,30 eurot, ekspertiisitasu 250 eurot, riigi eelarvevahenditest mõisteti välja õigusabikulud Wiru Uks Tallinn OÜ kasuks 10 750 eurot ja kannatanute kasuks 9147 eurot.

Kuna süüdistatavad mõisteti õigeks, siis jättis kohus läbi vaatama kriminaalasjas esitatud tsiviilhagi varalise kahju hüvitamiseks summas 10 423,72 ja mittevaralise kahju hüvitamises kohtu määratud suuruses.

2016. aasta 15. mail jäi Tallinnas Kollasel tänaval 123-kilogrammise garaažiukse alla nelja-aastane laps, kes saadud vigastuste tõttu suri.

Kriminaalmenetluses selgus, et garaažiukse tõstevedru oli purunenud ja uksel puudusid purunemiskaitsmed.

"Prokuratuur leiab, et hoolsuskohustust rikkusid 2015. aasta septembris hooldustöid teinud töötajad, sest jätsid kontrollimata ning märkamata, kas garaažiukse mehhanismil on kukkumisvastane kaitse paigaldatud ning kas see on töökorras. Omades tehnilisi eriteadmisi garaažiuste toimimisest, paigaldamisest ja hooldamisest, oleksid nad tähelepaneliku ja kohusetundlikuma suhtumise korral pidanud ette nägema, et kui garaažiukse mehhanismil kukkumisvastane kaitse puudub või on katki, võib nii raske garaažiuks vedru purunemisel alla kukkuda ning seada ohtu inimelud," selgitas Põhja ringkonnaprokurör Diana Helila.

"Enne õnnetust ilmnes garaažiuksel rike ning ühistu tellis selle parandamise. Kahjuks juhtus enne raskeimate tagajärgedega õnnetus, mis nõudis väikelapse elu. Uksel puudus purunemiskaitse, mis oleks pidanud välistama ukse kukkumise," ütles Helila.

Prokuratuuri hinnangul ei ole võimalik kuritegu ette heita korteriühistule või selle esimehele, sest saades info, et garaažiuks tõrgub, asus ühistu korraldama ukse parandamist.