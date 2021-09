Kaubalaevadele väikeseks jäänud Roomassaare sadam laieneb

Viimase paarikümne aastaga on Roomassaare sadamat külastavate kaubalaevade arv enam kui kahekordistunud, oluliselt on kasvanud ka kaubavedude maht ja sadam on laaditavate ja lossitavate kaubakoguste jaoks jäänud väikeseks. See on ajendanud sadama haldajat, Saarte Liine 120 aasta vanust Roomassaare sadamat laiendama nii maa kui ka mere poolt.

Saaremaa saab taas pisut suuremaks, kuna Roomassaare sadama kaisid laiendatakse merre, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saaremaalt väljaveetavate kaubagruppide seas on toimunud viimastel aastatel muutused - ümarpuidu väljaveo osakaal on vähenenud, kasvanud on hakkepuidu osakaal.

"Hakkepuidu väljaveoks tuleb ehitada sellised kaid, kus seda saab eelladustada. Ja täna on toimumas see, et seni naftakai nimetuse all kasutatud kai, mille laius oli ainult kaheksa meetrit, laieneb üle kolme korra ehk 30 meetri laiuseks. Ja selle kai projekteeritud suuruseks on kõige suurema siin teenindatava kaubalaeva mahutavus," selgitas Saarte Liinide juht Villu Vatsfeld.

Riik suurendas Saarte Liinide aktsiakapitali kolme miljoni euro võrra ja selle raha eest sadamat laiendataksegi. Lisaks plaanitakse süvendada akvatooriumi ja pisut faarvaatrit, et sadamasse pääseksid ka senisest suuremad laevad.

"Me loome ka võimalused selleks, et kauba valdajad saaksid tulla pisut suuremate alustega, kuna neid huvitab ju see, et ühe korraga saaks ikka rohkem vedada. Hüppelist kasvu me ei oota. Saaremaalt väljaveetavate kaupade kogus, mis sadamate kaudu liigub, on olnud 400 000 tonni. Ja kui me pakume paremaid tingimusi, siis võib-olla kümne aasta pärast me näeme siin kokku 450 000 tonni, aga see võib jääda ka optimaalseks piiriks," ütles Vatsfeld.

Roomassaare sadamal on saarlaste jaoks veel üks oluline roll - sealne parkla on nii tormi kui ilusa ilmaga hea merele vaatamise koht. Kuigi sadamat plaanitakse laiendada ka maa poole, siis saarlastelt merevaate nautimise võimalust Vatsfeldi kinnitusel ära ei võeta.

"Jääb ka selline avatud parkla ja ooteala ja puhkeala inimestele mere vaatamiseks. Ja seda teavad kõik Kuressaare inimesed, et kui kuskil on hea äikest vaadata, siis on see Roomassaare sadamas," ütles Vatsfeld.

Roomassaare sadama kaudu veetakse Saaremaalt valdavalt välja ümarpuitu, hakkepuitu ja turvast, sisse veetakse aga tee-ehituseks ja hoolduseks vajalikku materjali.