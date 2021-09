Kuidas ERR valimisi kajastab

Valimiskampaania kajastamine rahvusringhäälingu (ERR) uudistes ja saadetes juba käib, sellel nädalal algavad ka valimisväitlused. Nagu tavaks, on ERR-il ka 17. oktoobri kohalike valimiste kajastamiseks kirja pandud reeglid, et tagada võimalikult lai ülevaade volikogudesse kandideerijatest.

Avalik-õigusliku kanalina peab ERR erilise hoolega jälgima, et kajastus oleks sõltumatu, erapooletu ja tasakaalustatud.

Kindlasti hoiab ERR silma peal sellel, et valimiskampaania teemad üle ilma laiali ei valguks. Mõnel erakonnal või valimisliidul võib olla kiusatus tõmmata väitlustesse maksureform, globaliseerumine või vaktsineerimine.

Ajakirjanikel tuleb siis meelde tuletada, et kohalike valimiste raames räägime ikkagi kohalikest teemadest. Kohalikul omavalitsusel on oma pädevused ning nendele tulebki valimissaadetes keskenduda.

Elektri hinna õigeksrihtimine või Brüsseli diktaadi siunamine pole teemad, millega kohalike valimiste väitlusi sisustada.

Valimiskampaania kajastuses peab ERR muuhulgas jälgima, et mitte anda mõnele kandidaadile alusetuid eeliseid teiste ees.

Kõige keerulisem on nende kandidaatidega, kes tegutsevad kampaania ajal oma avalikes ametites, mis nõuavad ajakirjanduse tähelepanu: linnapead, volikogu juhid, riigikogu liikmed, ministrid. Kui nende tööga seoses on oluliselt uudisväärset, tuleb seda muidugi kajastada. Võimalusel tuleb aga kasutada teisi allikaid, et mõni kandidaat oma ameti tõttu liiga domineerivaks ei muutuks.

Kandidaadid ei saa kampaania ajal olla ERR-i saatejuhid, saadete püsikülalised ega uudisteportaali regulaarsed kaasautorid.

Spetsiaalsed valimisväitlused toimuvad ERR-i kahes telekanalis (ETV ja ETV+) ning kahes raadiokanalis (Vikerraadio ja Raadio 4).

Valimisväitluste otsa teeb lahti ETV+ 22. septembril, järgnevad ETV, Vikerraadio ja Raadio 4.

Eestis on kokku 79 omavalitsust, kuhu kandideerib 10 029 inimest. Üleriigilise kanalina saavad ERR-i programmid korraldada valimisväitlusi suuremate omavalitsuste teemadel (Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva). Lähivaate saamiseks teeb ETV+ lisaks ka väitlusi mõne Ida-Virumaa linna ja Tallinna linnaosa kohta.

Suuremate omavalitsuste saated pakuvad huvi laiemaltki, sest seal kandideerivate nimekirjade jõujooned näitavad kätte ka üleriigilise poliitika seisu. Vähem kui kahe aasta pärast, 2023. aasta kevadel, on järgmised parlamendivalimised. Kuidas tulevad praegu Eesti suuremates linnades toime parlamendierakonnad ja kuidas uustulnukad? Seda peaksid näitama ERR-i eesolevad valimisväitlused.

Valimisväitlustes osalejate ringi kohta teevad toimetused valiku, arvestades valimisnimekirjade pikkust ja valimisprogrammide terviklikkust. Nende kriteeriumide rakendamine aitab kaasa, et saates ka väitlus saaks toimuda ning valijatel tekiks parem arusaam kandideerijate sisulisest võimekusest kohalikku elu juhtida.

Valimiskampaania igapäevast käiku üle Eesti ja valimisväitluste kokkuvõtteid saab jälgida ERR-i uudisteportaali kohalike valimiste rubriigist. ERR-i regionaalsed korrespondendid annavad ülevaate kohapeal toimuvast. Nagu öeldud, on ERR-i kampaaniakajastuse märksõnad sõltumatus, erapooletus ja tasakaalustatus.