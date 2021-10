Kaupo Meiel: suured teemad, väiksed teemad, kutsikad, kel kellad kaelas

Üks oht on pika ja intensiivse valimiskampaania ajal see, et erakondade sõnumid sulavad kokku ja ma juba praegu veendunud, et EKRE armastab Eestit, mida hoiab Reformierakond, arutleb Kaupo Meiel Vikerraadio päevakommentaaris.

Erakonnad ja tugevamad valimisliidud on kohalike valimiste kampaania hooga käima lükanud. Reklaamid jooksevad telekas, plakatid kaunistavad teeääri sama tõhusalt kui sügiseselt kirjud vahtralehed. Kandidaadid võivad sind varitseda igal sammul, endal naeratus laiem kui investeerimispakkumisi tegevatel tegelastel kaupluste eeskodades. Lisaks toimuvad juba valimisdebatid Eesti Televisioonis, Vikerraadios ja teisteski endast lugupidavates meediakanalites.

Valimisväitlusi nii suures meedias kui ka suuremates linnades toimub nõnda palju, et kandidaatidest hakkab isegi hale. See on päris kõva tempo ja eriliselt keeruliseks muutub esinemiste rohkuse ja tiheduse tõttu see, kui soovid igal debatil värskena kõlada ning midagi uut öelda.

Igaüks ei oska rõõmsalt ning selgelt korrata sama juttu järjestikku mitmel-setmel kohtumisel. Neid, kes sellega siiski hakkama saavad, tuleb imetleda.

Mõne aasta eest käisin eesti kirjanike raamatukogutuuri raames koos kolleegidega esinemas Läänemaal ning Saaremaal. Kolm tegelast meie neljasest seltskonnast rääkisid igas kohas ise juttu, et endal huvitav oleks, aga neljas, peaaegu klassiku staatuses kirjamees, suutis oma tõesti põnevat juttu sõna-sõnalt korrata igas kohas, kus lugejate ette astusime.

Meile kolmele oli tema kogu tekst viimaks juba nõnda pähe kulunud, et suutnuksime tuuri lõpuks seda ise samamoodi sõna-sõnalt korrata. Aga igas paigas, kus peatusime, oli ju erinev publik ning neile kõlas meile tuttav jutt alati värskena. Ei maksa muuta seda, mis töötab.

Valimiskampaania ajal peavad kandidaadid tahes-tahtmata samuti sama juttu ajama, aga probleem võib olla selles, et vahel on nad sama juttu ajanud, samu lubadusi andnud ja samu visioone esitanud juba mitmete valimiste vältel.

"Mured on laias laastus samad, mis 2017. aastal ja ega rõõmudki väga palju nelja aasta tagusest ajast erine."

Tunne, et olen seda kõike juba korra kuulnud, tabas mind vaadates ETV-st kolmapäeval "Valimisstuudiot", kus väitlesid Pärnu kandidaadid. Mured on laias laastus samad, mis 2017. aastal ja ega rõõmudki väga palju nelja aasta tagusest ajast erine. Ees ootavad Narva, Tartu ja Tallinna elu puudutavad debatid ning oletatavasti võime ka siis kuulda laias laastus samu sõnumeid, mida oleme varemgi kuulnud.

Kohaliku elu juhtimise eesmärk on alati muuta kohalikku elu veidi paremaks ja viisid selle saavutamiseks isegi erakonniti väga ei erine. Suurtest teemadest võib ju juttu teha, aga suurte teemadega väikese omavalitsuse elu kohalike valimistega ei muuda, vaja on kohalikke teemasid, kasvõi tänavad, puu siin või puu seal, mingi kuju, prügivedu, lasteaiatasu, ühistransport ja nõnda edasi.

Debatikorraldajatel on sellega seoses aga mure, et suured teemad ei puutu kohalikesse valimistesse, väikesed teemad pole aga laiale auditooriumile piisavalt huvitavad. Samal ajal on muidugi tänuväärt, et lisaks Tallinnale teistegi Eesti paikade rõõmud ja mured kord nelja aasta jooksul põhjalikku kajastust leiavad.

Valimispäevani on veel tublisti aega ja me jõuame mitu korda kõigist neist valimisreklaamidest, debattidest ja väitlustest väsida. Eesti muutub aga tänu sellele vähemalt mõneks ajaks veidi terviklikumaks ja tuttavamaks, olgu siis kõne all suured teemad, väiksed teemad või kutsikad, kel kellad kaelas. Nii et kokkuvõttes on kõik sama hästi kui eelmiste kohalike valimiste ajal ja valimistel enne seda ja valimistel enne seda.

Üks oht on pika ja intensiivse valimiskampaania ajal see, et erakondade sõnumid sulavad kokku.

On keeruline aru saada, kas sotsid on rohelisemad kui rohelised, kuigi nad on hoopis punased, aga kui roheline ja punane kokku panna, on tulemuseks kollane. Isamaa teeb platsi puhtaks ja tundub, et Keskerakonna arvates on see õige käik. Ja peale kõige muu olen ma juba praegu veendunud, et EKRE armastab Eestit, mida hoiab Reformierakond. Nüüd ei teagi enam, keda valida.

