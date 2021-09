Lutsar: koolid peaksid jääma lahti

"Koolid peaksid olema lahti. Kolmandat aastat niisugust poolikut haridust ilmselt me siiski endale lubada ei saa," ütles Lutsar ERR-ile.

"Nüüd on meil ka piisavalt andmeid, et laste seas koroonaviirus on kerge haigus. Seda me näeme ka juba kolmandat sesooni, näeme seda kõigis riikides," lisas ta.

Lutsari sõnul on haiglasse sattunud koroonaviiruse tõttu väga vähe lapsi. "Mõni päev on kaks, mõni päev on kolm ja need kõik ei ole koroonaviiruse tõttu," sõnas ta.

"Me laste haigestumist kartsime sellepärast, et nad nakatavad oma vanemaid ja edasi vanavanemad. Aga vanavanematel on vaktsiinid olnud kättesaadava alates jaanuarist, vanematel alates maist. Nii et kui vanemad ja vanavanemad on ära vaktsineeritud ja kaitstud raske haiguse eest, siis me lapsi kui nakkuse edasikandjaid väga ei karda," rääkis Lutsar.

Lutsaril puudus praegu seisukoht, kas 5–11-aastaseid lapsi tuleks koroonaviiruse vastu vaktsineerida. Ta märkis, et üldjuhul vaktsineeritakse lapsi nende haiguste vastu, mida lapsed väga raskelt põevad, nagu difteeria, leetrid või mumps.

Pädev argument laste vaktsineerimiseks on Lutsari sõnul aga see, et siis saab hoida koole lahti.

"Me peame endale selgeks tegema, mis probleemi me lahendama lähme," lausus Lutsar.

Praeguse viiruse leviku olukorra kohta ütles Lutsar, et nakatumise arvud suurenevad, aga haiglasse sattuvate inimeste hulk on septembri jooksul olnud üsna stabiilne.

Rääkides koroonaviiruse tüvedest, ütles Lutsar, et hetkel ei paista, et delta tüve asemele oleks tekkimas mõni uus koroonaviiruse tüvi.

"Mina ei ole näinud ühtegi tüve, mis suudaks delta tüve üle võtta," sõnas ta.

"Praegu tundub, et koroonaviirus on oma strateegia üles ehitanud selle peale, et iga järgmine tüvi, mis tuleb, peab olema paremini leviv. Teine võimalus on, et järgmine tüvi, mis tuleb, tekitab raskemat haigust, aga see ei tundu koroonaviiruse strateegia praegu olevat," lausus Lutsar.

"Kas nüüd delta tüvi jääb viimaseks, seda ma küll lubada ei julge. Väga paljud spetsialistid ütlevad, et viirus on juba väga palju võimalikke mutatsioone ära kasutanud ja hakkab nagu ennast kordama. Inglise teadlased ütlesid, et veel üks raske talv on ees ja siis läheb kergemaks. Tahaks loota, et see nii on," rääkis Lutsar veel.