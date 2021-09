Koroonaviirusega on haiglaravil 200 inimest, suri viis

Teisipäevahommikuse seisuga vajab sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi 163 inimest, kokku on haiglas 200 koroonaviirusega nakatunud patsienti.

Haiglaravil olijatest on vaktsineerimata 149 ehk 74,5 protsenti ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 51 ehk 25,5 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 33 uut haigusjuhtu. Intensiivravil on 19 patsienti, neist juhitaval hingamisel 15.

Suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest: 79-aastane mees, 80-aastane naine, 89-aastane naine, 96-aastane naine ja 97-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1351 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 6207 testitulemust, millest 796 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 535 vaktsineerimata (67 protsenti) ja 261 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga (33 protsenti).

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on nüüd 554,3.

Ööpäeva jooksul manustati 1651 vaktsiinidoosi, kokku on manustatud 1 361 618 doosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 66,8 protsenti. Kõigist Eesti elanikest on vaktsineeritud 56,9 protsenti.