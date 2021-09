Kiik: nakatumise kasv on avatud ühiskonnas paratamatu

Kuigi päevane nakatumiste arv on viimastel päevadel üle 700 ja nakatumiskordaja näitab arvu kasvu jätkumist, on olulisem näitaja haiglaravi vajajate hulk ja selle järgi otsustab valitsus ka, millal on õige aeg piiranguid leevendada, ütles "Ringvaates" tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Kiige sõnul on kogu ühiskonnal vaja veel pingutada, et vaktsineeritusega hõlmatus ning antikehadega inimeste arv oleks suurem ja haiglavõrgu koormus madalam, et valitsus hakkaks meetmeid ja piiranguid leevendama. Üle 700 tõusnud tuvastatud nakatumiste arv pole Kiige sõnul see näitaja, mille järgi otsuseid tegema hakatakse.

Kiik märkis, et kui ühiskond on avatud, ongi kontakte palju ning nakatumisi rohkem, seda on näidanud ka nende riikide kogemus, kus vaktsineeritusega hõlmatus on Eestist kõrgem.

"Nakatumise näitaja on tõusnud ka kõrge vaktsineeritusega riigis, aga see ongi avatud ühiskonna puhul paratamatu," lausus ta.

Kiige sõnul on haiglaravi vajavate koroonanakatunute osakaal kaks korda väiksem kui see oli enne vaktsineerimise algust. "Praegu tuleb keskenduda haiglaravi mõõdikule, sest ka vaktsineeritu võib anda positiivse testi, aga haiglasse ei satu," märkis ta.

Nakatumiskordaja R on Eestis praegu 1,1, mis näitab, et nakatumiste arv kasvab veelgi ja võib oktoobri lõpuks ulatuda päevas 1500-ni. Kiige sõnul jälgitakse loomulikult ka seda, kuid eelkõige siiski haiglate koormust ja surmajuhtude arvu.

Vaktsineeritute osakaal on Kiige sõnul lõpuks see, mis määrab pandeemia lõpu. Eesti siht on lõpetatud vaktsineerimine 70 protsendil täiskasvanutest, praegu on see 62 protsenti. Lisaks on 12- kuni 17- aastastest vaktsineeritud umbes pooled.

Kui arvesse võtta kogu elanikkond, on Kiige sõnul vaktsineeritud ühe doosiga 57 protsenti. Teadusnõukoja soovitus on avada ühiskond siis, kui see protsent on jõudnud 70-ni, märkis Kiik.