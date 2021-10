Koroona antikehade tõendiga inimesele tehakse vaid üks vaktsiinidoos

Sel nädalal avalikustatud seireuuringu kohaselt on koroonaviiruse vastased antikehad olemas enam kui kahel kolmandikul Eesti täiskasvanutest. Lõviosa on antikehad saanud tänu vaktsineerimisele, aga üksjagu on ka neid, kes pole enda teada haigust põdenud, kuid kel sellegipoolest on need olemas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Antikehade testi puhul on mitmed sellised küsitavused. Turul on väga palju erinevaid teste. Nende referentsväärtused on kõigil erinevad, nende usaldusväärsus samuti varieerub ja sellist rahvusvahelist ühikut, mille põhjal arvestada, et nii palju antikehi annab mulle kaitse COVID-i vastu, pole ka täpselt teada," rääkis sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber.

Kuigi koroonapassi saamiseks antikehade testi positiivsest tulemusest Euroopa Liidus ei piisa, on Eestis vaktsineerimisel selle testi tulemus siiski võrdsustatud nakatumist näitava PCR testiga.

"Kui vaadata immunoloogia aspektist, siis tõesti, kui inimesel on antikehade test positiivne, siis ta on viirusega kokku puutunud ja sellisel juhul piisaks temale ühest vaktsiinidoosist," ütles immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige, perearst Marje Oona.

Sõbra sõnul pannakse sellisel juhul digilukku kirja, et inimene on saanud ühe doosi ja märgitakse, et vaktsineerimine on lõpetatud.

Eestis on arutatud antikehade testi aktsepteerimist, aga kuna Euroopa Liidus kehtivad vaktsineerimissertifikaadile ühtsed nõuded, siis vaid siseriiklikult kehtiva erisuse loomist pole peetud põhjendatuks.

"Antikehade positiivse testi arvestamine on arutusel olnud, aga hetkel on pädevate asutuste ja ekspertide seisukoht, et piisavalt teadusandmeid selle jaoks ei ole," ütles Sõber.

Kui andmete lisandudes annab Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskus vastava soovituse, siis Sõbra sõnul läheb tõenäoliselt muutmisele ka Euroopa Liidu digitõendite määrus.

Lääne-Tallinna keskhaigla on alates juuli lõpust aktsepteerinud vaktsineerimisel positiivseid antikehateste ja vaktsineerinud inimesi ühe doosiga. Selliseid juhtumeid on seni olnud paarkümmend. Haigla pressiesindaja Liisa Matteuse sõnul on olnud ka inimesi, kes antikehatestist hoolimata on soovinud kahte doosi vaktsiini, sest mitmed riigid nõuavad ka koroona läbipõdenutel, et kahedoosilise vaktsiini puhul oleks tehtud kaks vaktsiinidoosi.