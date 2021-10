Valimispäeval saab valimisjaoskonnas oma e-hääle tühistada

Kohalike omavalitsuste valimistel saab tänavu esimest korda valida katkematult kogu nädala jooksul ja esimest korda kasutatakse elektroonilist valijate nimekirja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Elektrooniline valimine algab 11. oktoobril ning e-hääli saab anda laupäeva õhtuni. Samuti on tänavustel kohalike omavalitsuste valimistel võimalik leida hääle andmiseks sobiv koht kogu valimisringkonna piires.

Elektrooniliselt hääle andnud saavad valimispäeval, 17. oktoobril oma häält muuta.

"Seekord valija, kes on hääletanud elektrooniliselt, saab pühapäeval veel minna jaoskonda, hääletada pabersedeliga ja tühistada oma elektrooniliselt antud hääle. Seetõttu me alustame häälte lugemist ka natuke hiljem, pärast kella 20, kui hääletamine on jaoskondades lõppenud ja me teame lõplikult, kelle elektroonilised hääled tuleb tühistada," selgitas riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

"Aga hääletamistulemuste selgumist see selles mõttes ei mõjuta, lihtsalt elektrooniliste häälte tulemused tulevad samaaegselt paberhäälte tulemustega, mitte enne nagu seni," lisas Koitmäe.