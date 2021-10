Soome peatas Moderna vaktsiini manustamise noormeestele

Soome terviseamet teatas neljapäeval, et lõpetab Moderna COVID-19 vaktsiini manustamise noormeestele, tuues põhjuseks harvaesinevad kõrvalmõjud südamele.

Kolmapäeval teatasid sarnasest otsusest ka Rootsi, Norra ja Taani.

Riigid osutasid tõenditele, et vaktsiin võib suurendada müokardiidi ja perikardiidi ohtu, seda eriti noortel meestel ja pärast teise vaktsiiniannuse saamist.

"Põhjala uuringus, mis hõlmas Soomet, Rootsit, Norrat ja Taanit, leiti, et alla 30-aastastel meestel, kes on saanud Moderna Spikevaxi, on veidi kõrgem oht müokardiidi tekkeks," ütles Soome terviseameti (THL) direktor Mika Salminen.

Salminen lisas, et enamik müokardiidi juhtumeid on kerged ja mööduvad, laabudes mõne päeva jooksul.

Et saadaval on ka teised vaktsiinid, soovitas THL, et ettevaatusabinõuna lõpetataks Moderna kaitsesüsti manustamine alla 30-aastastele meestele ja poistele.

Selle asemel soovitab THL sarnaselt teistele Põhjamaadele, et noormehi vaktsineeritaks Pfizer/BioNTechi vaktsiiniga.

Rootsi ravimiamet teatas kolmapäeval, et kõrvalmõjude analüüs on algusjärgus ja kestab edasi.

Euroopa Ravimiamet (EMA) andis Moderna vaktsiini teismeliste manustamisele erakorralise loa juulis.