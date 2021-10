Virtsu ja Kuivastu saavad elektrilaevade toiteks vajaliku kaldataristu

Riik tellib küll suursaarte vahele sõitma viienda parvlaeva, kuid eeldab, et sadamate pidaja AS Saarte Liinid ehitab oma raha eest elektrilaevade toiteks vajaliku kaldataristu Virtsu ja Kuivastu sadamatesse.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa korraldusel tuleb sadamapidajal rahastada sadamate elektrifitseerimist ise. Ka AS-i Saarte Liinid juhatuse liige Uku-Madis Savisto peab sellist korraldust mõistlikuks.

"Arvestades, et taristut saavad teoreetiliselt kasutada erinevad laevad, pean seda mõistlikuks, et see on sadamapidaja ehitada," ütles Savisto ERR-ile.

"Meil on selleks raha olemas. Taristu on ette nähtud teenima oma tulu: kui laevad hakkavad seal sõitma ja elektrilaadimise teenust kasutama, peavad nad selle eest maksma."

Savisto lisas, et järgmist signaali nad riigilt ootama ei jää ja on ettevalmistustöödega juba alustanud.

"Meil on olemas väga selge signaal riigi poolt, et järgmises liiniveo hankes oodatakse juba elektrifitseeritud laevu. See tähendab seda, et me asume kohe tegutsema."

Tööde käigus tuleb Savisto sõnul lahendada elektri toomine esmalt sadama territooriumile, selleks on vaja on uut võrguliitumist ning elektriliine. Seejärel tuleb ehitada energiat muundav seade sadama territooriumile ja lõpuks luua füüsiline ühenduspunkt, mis ühendab toitetaristu laevaga.

"Oleme teinud turu-uuringuid ja meil on eelarve olemas, aga kuna alustame hanget nende asjade jaoks, ei tahaks eelarvest praegu rääkida," ei soostunud Savisto kommenteerima, kui palju protsess maksma võiks minna.

2024. aastal liinile jõudev uus parvlaev asub sõitjaid teenindama Virtsu–Kuivastu liinil. Aasa sõnul kavandatakse koostöös transpordiametiga üleminekut elektrienergiaga käitatavatele laevadele Saaremaa ja mandri vahel, et vähendada meretranspordi keskkõnnamõju.