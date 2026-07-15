Kaks riigifirmat vaidlevad omavahel sadamatasude üle

Eesti väikesadamaid haldav riigi aktsiaselts Saarte Liinid vaidleb kohtus samuti suuresti riigile kuuluva ettevõttega TS Laevad selle üle, kas viimane peab täiendavalt maksma parvlaevadega veetud ohtlike veoste eest, kirjutas Postimees kolmapäeval.

"Väikesadamaid haldav riigi aktsiaselts Saarte Liinid nõuab ligi 400 000 eurot aktsiaseltsi Tallinna Sadam (riigiosalus 67 protsenti) tütarettevõtte, suursaarte vahel parvlaevaliiklust korraldava TS Laevad käest," kirjeldas Postimees.

Täpsemalt on tüliõunaks eraldi sadamatasude küsimine saartele kütuse vedamise, kaitseväe tegevuse ja õppustega seotud, saartel toimuvate lõhkamistööde tarbeks vajalike jm ohtlike vedude eest, kirjeldas leht, mille sõnul algas tüli poolteist aastat tagasi, kui Saarte Liinid hakkas vana lepingut ilma põhjendust toomata tõlgendama varasemast teisiti ja nõudma sadamatasusid ka selle eest, mille eest varem ei nõudnud. TS Laevad ei jäänud võlgu: jättis maksmata enda hinnangul tühjalt kohalt esitatud arve, hakkas omakorda urgitsema lepingu tõlgenduse kallal ja keeldus maksmast teistki arvet, märkis Postimees.

TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer täpsustas, et ettevõtete vahel tekkis erimeelsus 2016. aastal sõlmitud sadamateenuste osutamise lepingu tõlgendamisel: "Kas kokkulepitud sadamatasud ning baassadamatasu katab kõik külastused ja vaidlusalused ohtlike veoste reisid lähevad sõlmitud lepingu alla vastavalt 11.12.2014. aastal sõlmitud hankelepingu "Sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu Rohuküla-Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinil" tingimustele või tuleb kohaldada eraldi hinnakirja nagu nõuab AS Saarte Liinid."

Tüli kestab ajal, kui vähem kui kolme kuu pärast lõpeb TS Laevade vana, seitsmeaastane parvlaevaliikluse leping riigiga ja algab uus, kus väidetavalt on see küsimus lahendatud, märkis leht.

Konfliktile annab lisamõõtme ka see, et Saarte Liinide advokaadi Alar Urmi poeg Aivar Urm on sama riigiettevõtte õigus- ja hankeosakonna juht, ehkki mõlemad väidavad, et sellel pole juhtumiga mingit pistmist.

Alar Urm on Saarte Liine kohtus esindava advokaadibüroo Blessner partner, büroo on Saarte Liinidelt õigusteenuse eest saanud juba 10 000 eurot. TS Laevad ei avaldanud Saarte Liinidega peetavate kohtulahingute kulu (neid esindab TEGOS), viidates vaid majandusaasta aruandele, mille järgi oli ettevõte mullu eraldanud pooleliolevateks kohtuvaidlusteks kokku 62 000 eurot.

Mõlema ettevõtte nõukogus esindab riiki kliimaministeeriumi asekantsler (Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Laevad nõukogus on Tallinna sadama juhatuse liikmed) Ivo Jaanisoo, kes aga puhkusele viidates Postimehele selgitusi ei andnud nagu ka teda asendav merenduse asekantsler Kristjan Truu.

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