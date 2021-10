Briti politsei peab seadusandja surnukspussitamist terroriteoks

Tegemist on teise korraga alates 2016. aastast kui Briti poliitik valijatega kohtumise ajal tapetakse.

Paljud Briti väljaanded teatasid, et kahtlusalune oli somaali päritolu Ühendkuningriigi kodanik.

"Juurdlus on alles algusjärgus ning seda juhivad terrorivastase üksuse politseinikud," märkis Essexi politseiülem Ben-Julian Harrington.

69-aastane Brexiti-meelne Amess pussitati surnuks Londonist idas asuva Leigh-on-Sea väikelinna metodisti kirikus, kus ta iga kahe nädala tagant oma valijatega kohtumas käis.

Politsei vahistas mõrvas kahtlustatuna sündmuskohal 25-aastase mehe.

Essexi krahvkonna politsei sõnul reageeriti rünnakuteatele "mõne minuti jooksul" ning tõdeti kohale saabudes, et Amess oli saanud rängalt viga.

"See oli raske intsident, ning meie politseinikud ja kiirabiteenistuse parameedikud tegid kõik, et Sir Davidit päästa," ütles politsei esindaja. "Kahjuks suri ta sündmuskohal."

Viie lapse isa valiti esmakordselt parlamenti 1983. aastal. Amessi mälestati õhtusel improviseeritud missal ning kaastundeavaldusi on laekunud üle kogu poliitilise spektri ning mitmelt poolt maailmast.

Westminsteris langetati lipud poolde masti, et mälestada Amessi, kes tapeti viis aastat pärast seda, kui parempoolne äärmuslane mõrvas leiboristist seadusandja Jo Coxi. Mullu ilmunud raamatus märkis Amess, et Coxi surm oli ajendanud parlamendiliikmeid järgima uusi turvanõudeid, mis ähvardasid piirata nende suhtlust valijatega.

"Sellist asja lihtsalt ei tohtinud Suurbritannias juhtuda," kirjutas ta Coxi tapmisest. "Need sagenevad rünnakud on pigem rikkunud Briti traditsiooni, mis võimaldas inimestel avalikult kohtuda oma valitud poliitikutega."

Peaminister Boris Johnson nimetas Amessi "väga armastatud sõbraks ja kolleegiks" ning "suurepäraseks riigiteenistujaks". "Põhjus, miks ma arvan, et inimesed on nii šokeeritud ja kurvad, on eelkõige see, et ta oli poliitikas üks kõige lahkemaid, toredamaid ja õrnemaid inimesi."

Kõik Briti endised peaministrid avaldasid samuti austust Amessile, sealhulgas Theresa May, kes nimetas seda "meie demokraatia jaoks traagiliseks päevaks".

Kaastundeavaldusi laekus ka USA-st, Kanadast ja Hispaaniast.

"Rünnak valitud ametnike vastu on rünnak demokraatia vastu," säutsus USA välisminister Antony Blinken Twitteris.

Alamkoja spiiker Lindsay Hoyle ütles, et Amess on oma pika parlamendikarjääri jooksul "loonud headuse ja suuremeelsuse maine".

"Lähipäevil peame arutama ja uurima parlamendiliikmete turvalisust ja kõiki võetavaid meetmeid, kuid praegu on meie mõtted ja palved Davidi pere, sõprade ja kolleegidega," lisas Hoyle.

Siseminister Priti Pateli pressiesindaja sõnul juhtis minister politsei-, julgeoleku- ja luureteenistuste nõupidamist ning "palus kõigil politseijõududel seadusandjate julgeolekukorraldus viivitamatult üle vaadata".

Amess valiti esmakordselt Margaret Thatcheri ametiajal ning oli tuntud loomade heaolu eest võitlejana ja abordivastasena.