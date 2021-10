Briti parlamendiliikme tapmine tõstatas riigis poliitikute turvalisuse teema

69-aastane Brexiti-meelne David Amess pussitati reedel surnuks Londonist idas asuva Leigh-on-Sea väikelinna metodisti kirikus, kus ta iga kahe nädala tagant oma valijatega kohtumas käis.

Politsei vahistas mõrvas kahtlustatuna sündmuskohal 25-aastase Briti kodanikust somaali päritolu mehe.

Siseminister Priti Patel andis reedel politseile korralduse vaadata läbi kõigi 650 parlamendiliikme turvalisusega seotud küsimused.

Esindajatekoja spiiker Lindsey Hoyle ütles Sky Newsile, et vajaduse korral võetakse tarvitusele uusi meetmeid, kuid poliitikud ei lase endal toimunu pärast jalgu alt lüüa.

Toorist parlamendiliige Tobias Ellwood kutsus Twitteris üles "näost näkku kohtumiste ajutisele peatamisele", kuni julgeolekumeetmed üle vaadatakse.

Peaminister Boris Johnson käis laupäeval sündmuspaigal opositsioonijuhi Keir Starmeriga ning harvanähtava ühtsussümbolina asetasid nad koos kiriku ette pärja. Kohal olid ka esindajatekoja spiiker Hoyle ja siseminister Patel.

Viie lapse isa Amess valiti esmakordselt parlamenti 1983. aastal. Amessi mälestati õhtusel improviseeritud missal ning kaastundeavaldusi on laekunud üle kogu poliitilise spektri ning mitmelt poolt maailmast.

Viis aastat varem mõrvas parempoolne äärmuslane leiboristist seadusandja Jo Coxi.

Euroopa Liitu toetav parlamendiliige Cox tapeti Brexiti-referendumi eel, samal ajal kui teist leiboristide seadusandjat Stephen Timmsit pussitati 2010. aastal ürituse käigus mitu korda, kuid ta paranes ja töötab endiselt parlamendis.

Mullu ilmunud raamatus märkis Amess, et Coxi surm oli ajendanud parlamendiliikmeid järgima uusi turvanõudeid, mis ähvardasid piirata nende suhtlust valijatega.

"Sellist asja lihtsalt ei oleks tohtinud Suurbritannias juhtuda," kirjutas ta Coxi tapmisest. "Need sagenevad rünnakud on pigem rikkunud Briti traditsiooni, mis võimaldas inimestel avalikult kohtuda oma valitud poliitikutega."

Peaminister Johnson nimetas Amessi "väga armastatud sõbraks ja kolleegiks" ning "suurepäraseks riigi teenijaks".

"Põhjus, miks ma arvan, et inimesed on nii šokeeritud ja kurvad, on eelkõige see, et ta oli poliitikas üks kõige lahkemaid, toredamaid ja õrnemaid inimesi."

Kõik Briti endised peaministrid avaldasid samuti austust Amessile, sealhulgas Theresa May, kes nimetas juhtunut "meie demokraatia jaoks traagiliseks päevaks".