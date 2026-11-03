Tusk: Poola hoidis Kaliningradi oblasti piiril ära võimaliku provokatsiooni

Poola peaminister Donald Tusk teatas teisipäeval, et riik hoidis ööl vastu teisipäeva ära võimaliku provokatsiooni Venemaa Kaliningradi oblasti piiril.

Piirivalvurid märkasid piirialal kahtlast liikumist ja taskulampidega inimesi, kuid suutsid Tuski sõnul võimaliku vahejuhtumi ära hoida, vahendas ABC News.

"Vahetult pärast südaööd sain piirivalvelt teate, et Poola-Vene piiril on märgatud kahtlast liikumist," ütles Tusk.

Poola on tugevdanud julgeolekumeetmeid riigi idaosas, Venemaa ja Valgevene piiri lähedal. Operatsioonis osalevad politsei, sõjavägi, piirivalve ja luureteenistused.

Tuski sõnul saadeti Poola kirdeosa piirialadele hiljuti täiendavaid politsei- ja muid julgeolekujõude, sealhulgas terrorismivastaseid üksusi. Otsus võeti vastu pärast seda, kui võimud said täpsemat teavet novembris võimalike sabotaažiaktide kohta.

"Oleme juba mõnda aega saanud oma teenistustelt ja liitlaste luureteenistustelt teavet, et Vene piiril võivad aset leida diversiooniaktid või tõsisemad provokatsioonid, või isegi vaenulike teenistuste organiseeritud sabotaaž," ütles Tusk.

Tuski sõnul on hoiatusi võimaliku olukorra teravnemise kohta saadud ka NATO Euroopa liitlasvägede kõrgemalt juhatajalt kindral Alexus Grynkewichilt, kes viibis oktoobris Varssavis.