Küberründaja tõstis Selveri külmleti temperatuuri 50 soojakraadini

Selveri keti toidukauplust tabas küberrünnak, mille käigus pääsesid ründajad ligi poe külmasüsteemi kaugjuhtimiseks kasutatavale arvutile ning muutsid külmleti temperatuuriseade 50 soojakraadini. Sarnastest juhtumitest on esmaspäeval teada antud ka Soomes, Rootsis, Belgias ja Luksemburgis.

Tehnoloogiliste külmasüsteemide tootja ja turustaja Kitman Coldtech juht Jann Mutso ütles ERR-ile, et üht nende klienti rünnati, kuid rünnakuid on olnud teisigi.

"Täpselt veel ei tea, aga teisi kliente Eestis on ka rünnatud, mitte ainult meie omi. See on väga värske, toimus täna hommikul," sõnas Mutso.

Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela ütles, et rünnak leidis aset ühes Selveri kaupluses.

"Turvakaalutlustel me konkreetse kaupluse ega tehniliste lahenduste kohta täpsemat teavet ei avalda," lisas Järvela.

Tema sõnul oli poekett teadlik mujal maailmas toimunud sarnastest küberrünnakutest ja oli seetõttu võimalikeks ohtudeks valmistunud. Koostööpartner tuvastas rünnaku kiiresti ja kauplus kahju ei kandnud.

Järvela märkis, et nad pööravad tehniliste süsteemide turvalisusele suurt tähelepanu ning on järjepidevalt uuendanud kaupluste külmasüsteemide kontrollereid ja tarkvaralahendusi.

"Tegemist oli viimase Selveri kauplusega, kus uus süsteem ei olnud veel kasutusele võetud," tõdes Järvela.

Mutso sõnul pääsesid ründajad ligi Danfossi vanemat tüüpi külmasüsteemi juhtarvutile ja tõstsid selle temperatuuri 50 kraadini. Ründeviis sarnaneb oktoobris Prantsusmaal ja Hollandis toimunu rünnakutele, kus samuti sekkuti supermarketite digitaalsete külmasüsteemide töösse ja muudeti nende temperatuurisätteid.

"Käekiri on sama, aga rohkem ei oska veel kommenteerida," ütles Mutso.

Tema sõnul on suurtes toidupoodides tavapärane, et külmasüsteemid on digitaalsed ja võrku ühendatud, kuid praeguse seadmerünnaku puhul otsitakse konkreetseid turvaauke.

"Kõik kaupluseketid on hakanud selle vastu võitlema ja oma kontrollereid uuendanud, aga on ka selliseid kohti, kus on vanad ja uuendamata kontrollerid ja neid sihitakse praegu," tõdes külmasüsteemide tootja.

Sel korral õnnestus juhtumile reageerida kümne minuti jooksul ning seetõttu jäid kahjud olemata, kuid Mutso sõnul võib digitaalsete süsteemide töö häirimine otseselt mõjutada toiduohutust ja põhjustada märkimisväärset kahju.

Nii Lidli kui ka Coopi kett kinnitasid, et nende poodide külmlette rünnak ei puudutanud.

"Süsteemide tööd jälgitakse pidevalt ning võimalike anomaaliate korral reageerime viivitamatult, mistõttu on sellise stsenaariumi realiseerumine meie kauplustes viidud miinimumini," ütles Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Liisa-Indra Pajuste.

Rünnakud toimusid ka teistes Euroopa riikides

Sarnased rünnakud on tabanud ka Soome, Rootsi, Belgia ja Luksemburgi toidupoode.

Yle teatel on Soomes olnud häireid üksikutes K-grupi kaupluste külmutusseadmetes ning see avastati hommikul, kui töötajad tööle jõudsid. Juhtunu põhjuseid uuritakse.

Dagens Nyheter kirjutab, et Rootsis tekkisid öösel tõrked ICA ja Coopi poodide jahutus- ja külmasüsteemides.

"Halvim stsenaarium on tõeks saanud. Meie jahutus- ja sügavkülmikud langesid öösel häkkerirünnaku ohvriks ning temperatuur seadistati 50 kraadile," teatas ICA Sjöbos asuv pood sotsiaalmeedias, lubas riknenud kauba kiiresti müügilt kõrvaldada ja oma süsteemid taas tööle saada.

Stockholmi kesklinnas asuva ICA Baroneni müügijuht Engla Ingwall ütles, et nende sügavkülmikud läksid rünnaku tõttu äärmiselt kuumaks ja nad olid sunnitud kogu toidu, mille kogus on märkimisväärne, ära viskama. Juhtunust teavitati politseid.

Veel pole teada, kui paljusid ICA kauplusi rünnak puudutas, kuid ICA pressiesindaja Gustaf Nilsson ütles, et nende arv on väike ja tegu on poodidega, millel on ühendusi väljaspool ICA keskset võrku.

Rootsis rünnati ka Coopi poodide külmasüsteeme. Pressiesindaja Carlos Cancino ütles, et samalaadseid probleeme on kuues nende kaupluses Kesk-Rootsis. Mõnes kohas on mõjutatud ainult teatud jahutusseadmed, teisal aga on rivist väljas kõik jahutus- ja sügavkülmikud.

"Õnneks olime üsna ettenägelikud. Märkasime, et meil on kasutusel sarnased seadmed, nagu need, mis olid seotud mõne nädala taguse vahejuhtumiga Prantsusmaal ning oleme juba uued süsteemid tellinud. Tõenäoliselt kiirendab see lihtsalt seadmete väljavahetamist mõne päeva võrra," lausus Cancino.

Reutersi teatel tuvastas jaekett Ahold Delhaize AD.AS, et nende Belgias ja Luksemburgis asuvates külmikutes ja sügavkülmikutes on temperatuur tõusnud. Ettevõte uurib juhtunut.

Belgias on väljaande Le Soir andmetel külmutusseadmete probleemid mitmetes Shop&Go kauplustes ja ligikaudu 15 Carrefour' poes.

Umbes kolm nädalat tagasi häkiti Prantsusmaal sadade toidupoodide külmutus- ja jahutusseadmetesse. Häkkeritel õnnestus käivitada sulatustsükkel paljudes suurte jaekettide kaupluses.

Ei ICA ega Coop ei ole aga veel kinnitanud, kas Rootsis esmaspäeval ilmnenud probleemide taga on häkkerid.