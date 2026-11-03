Tõrvandi uuelt koolihoone fassaadilt eemaldati kogu päikesevarjestus

Tartu lähedal asuva Tõrvandi koolihoone fassaadilt tuli ootamatult eemaldada kogu puidust päikesevarjestus. Ehitaja ei oska veel öelda, miks vaid paar aasta tagasi valminud koolimaja juba laguneb. Ekspertiis peab selgitama, kas lagunenud osa saab parandada või tuleb seinale leida täiesti uus arhitektuurne lahendus.

Kooli kõrval lebavad puittalad jõudsid fassaadil olla vaid kaks aastat, enne kui materjal ilmastiku käes pragunema hakkas. Kambja vallavanema sõnul on selline puidu lahknemine ebatavaline olukord.

"Fakt on see, et fassaadi n-ö elementidel tekkisid teatud probleemid ja liimpuidu lamellid läksid lahti ja tekkis turvarisk. Kuna tuvastati, et umbes kolmandik sellest fassaadivarjestusest on defektiga või mingi mure selle lamelliga, siis me jõudsime lõpuks sinna, et palusime maha võtta kogu selle fassaadivarjestuse," ütles Kambja vallavanem Kajar Lember.

Küsimusele, kas vastvalminud koolimaja fassaadi pragunemine vaid kahe aastaga viitab ehitus- või materjaliveale, ei soovinud koolimaja ehitanud KRC ehitus vastata.

"Loodame, et saame sellele lähiajal selgust. Liimpuit OÜ liimpuitu kasutasime ja see liim peaks nagu kestma. Oleme teinud selle fassaadi vastavalt riigihankes olnud projektile," sõnas KRC ehituse juhatuse liige Taavi Sinijärv.

Kuna hoone garantii alles kestab, peab ekspertiis ütlema, kas puitlamellid saab parandada või tuleb seinale leida täiesti uus arhitektuurne lahendus.

"Meie kliimas, üleüldse sellise lageda taeva, vee ja kogu ilmastiku käes sellisel kujul see tehnoloogia tõenäoliselt ei ole välja vedanud. Kui siit peaks midagi alla kukkuma, võib lihtsalt õnnetus juhtuda, sellepärast me olemegi ennetavalt tegutsenud," lausus Lember.

Ekspertiisi lõppjäreldused ja fassaadi edasine saatus peaksid vallavanema sõnul selguma veel enne selle aasta lõppu.