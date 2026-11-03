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Kihelkonna kalmistut lõhkunud laste vanemad on valmis kahjud hüvitama

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse Saaremaal Kihelkonna kalmistul enam kui nädal tagasi juhtunud vandalismijuhtumiga seotud kahe - täpsustatud andmetel 7- ja 10-aastase poisi suhtes, kuna alla 14 aasta vanuseid noorukeid kriminaalvastutusele võtta ei saa.

Politsei kinnitas, et laste vanemad on avaldanud valmisolekut haudadel tekitatud varaliste kahjude hüvitamiseks.

"Tänaseks päevaks on kriminaalmenetlus lõpetatud, esmaspäeval kinnitasin lõpetamise määruse, mis politsei poolt sai tehtud. Põhjus on selles, et uurimine tuvastas, et teo on toime pannud kaks alaealist - alla 14-aastast noormeest. Kuivõrd seaduse järgi on süüvõime alates 14 eluaastast, siis selle tõttu ka kriminaalmenetlus lõpetati ja neid ei saa vastutusele võtta, kuna nad ei ole veel süüvõimelise," lausus ringkonnaprokurör Rainer Amur.

Amur lisas, et mõlemad poisid pöördusid ise politseisse ja tunnistasid oma teo üles.

"Ühe poisi vanem helistas politseisse ja andis teada ning teine poiss ise helistas 112 ja andis oma teost teada," ütles Amur, kelle sõnul poisid ei osanud selgitada, miks kalmistule lõhkuma mindi.

"Kalmistul oli üle 100 hauakivi, mis sai ümber lükatud ja osa ka kahjustatud, siis on nad tõesti näidanud üles koostöötahet ja soovi kogukonnas see rahu taastada. Et nii lapsed on tundnud ennast kehvasti selle teo pärast kui ka siis lapsevanemad. Momendil näeme, et on olemas ka huvi kahjude hüvitamiseks. Aga loomulikult, kui osapooled ei saa omavahel kokkuleppele, siis aitab selliste juhtumite puhul tsiviilkohus. Siis on võimalik nõuda need kahjud välja tsiviilkohtu vahendusel," sõnas Kuressaare politseijaoskonna piirkonnagrupijuht Minna Raun.

Toimetaja: Johanna Alvin

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