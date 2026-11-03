Häkkerid blokeerivad venelastel nende Hiina autode kasutamist

Venemaa autoomanikud, kes kasutavad Hiina tootja Li Auto (Lixiang) elektrisõidukeid, on sattunud massiliselt häkkimisrünnakute ohvriks, kus võetakse üle kontod, mille kaudu saab auto funktsioone kaugjuhtimise teel mõjutada.

Häkkerid muudavad rünnatavate sõidukite kontode paroole ja nõuavad juurdepääsu taastamise eest raha, vahendas väljaanne The Moscow Times Li Auto klubi kaasasutaja Aleksandr Rasskazovi juttu portaalile Autonews.ru.

Pärast konto ülevõtmist lülitub auto juhtekraan välja ning omanik kaotab juurdepääsu enamikule funktsioonidele, sealhulgas kliimaseadmele. Mõnel juhul ei ole võimalik isegi autot käivitada.

Selline probleem puudutab siiski ainult nn paralleelimpordi kaudu Venemaale toodud autosid. Nende registreerimiseks kasutatakse Hiina telefoninumbrit, mille Venemaa ostjad vormistavad vahendajate kaudu. Rasskazovi sõnul taastavad petturid võltsitud passide abil Hiina mobiilioperaatorite juures nende telefoninumbrite kasutusõiguse, millega autode kasutajakontod on seotud.

Praeguseks on teada 20 pettuse ohvrist. Petturid on nõudnud neilt kuni 250 000 rubla (2750 eurot). "See ei ole enam üksik väljapressimisjuhtum, vaid suurtes kogustes ohvreid püüdev konveiermeetodil toimiv skeem," tõdes Rasskazov.

Li Auto turustaja Venemaal Sinomach Auto teatas, et autotootja on probleemist teadlik ning Hiina spetsialistid tegelevad laekunud pöördumistega.

Li Auto omanike klubi soovitab Hiina telefoninumbrid registreerida iseseisvalt, kasutada varuautentimist ja siduda kontod e-posti aadressiga. Kui telefoninumbri vormistas vahendaja, tuleks parool kohe pärast auto kättesaamist ära vahetada. Juurdepääsu kaotamise korral saab selle taastada mobiilioperaatori kaudu, kuid tegemist on kuluka ja aeganõudva protseduuriga.

Eelmise aasta mais teatasid Hiina autotootja Li Auto ja selle Venemaa turustaja Sinomach Auto, et kavatsevad paralleelimpordiga võidelda. Ühe võimaliku meetmena arutati mitteametlikult Venemaale toodud autode multimeediasüsteemide kaugblokeerimist.

Sinomachi esindaja Lev Lazarev hoiatas toona, et see võib muuta auto täielikult kasutuskõlbmatuks, kuna selle peamisi funktsioone juhitakse puutetundlike ekraanide kaudu. Seni ei ole selliste piirangute kehtestamise kohta otsust tehtud.