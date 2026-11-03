Raimond Kaljulaid teatas poliitikast lahkumisest

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid (SDE) teatas, et otsustas augustis, et ta ei kandideeri uutel riigikogu valimistel ning läheb tagasi erasektorisse.

"Erasektorisse tagasi tulles saan toetuda ka teadmistele ja kogemustele, mis mul olid juhtimisest ja äriarendusest enne poliitikasse tulekut, kui tegutsesin ettevõtjana turunduse ja kommunikatsiooni alal," lausus Kaljulaid.

"Olen viimased kaheksa aastat tegelenud välis- ja julgeolekupoliitikaga.

Olen lähtunud sellest, et Eestile on üliolulised väga head suhted kõigi meie liitlaste ja partneritega. Ma ei jõua kokku lugeda, kui palju on selle aja jooksul olnud kohtumisi – Euroopa, USA, Laheriikide ja Aasia riikide poliitikute, diplomaatide ning ettevõtjatega," lisas ta.

Kaljulaid ütles, et pole veel lõplikult otsustanud, mida ta edasi hakkab tegema. "Kaalun erinevaid võimalusi ja mõtlen põhjalikult järele. Otsuse teen lähikuude jooksul," sõnas Kaljulaid.

"Olen täis teotahet ja energiat ning valmis 100 protsenti pühenduma järgmistele väljakutsetele, mida elu toob," lisas ta.

Kaljulaid ei välista kunagi poliitikasse naasmist, aga ta on kindel, et ei lähiaastatel ega ilmselt pikema aja jooksul ta seda ei kaalu. "Minu plaan siseneda erasektorisse on tõsine," ütles ta.

Jonatan Vseviovi otsus SDE-ga liituda ei mõjutanud Kaljulaidi otsust erakonnast lahkuda.

"Minu otsust Jonatan Vseviovi liitumine loomulikult kuidagi mõjutada ei saanud, kuna see toimus palju hiljem, kui ma olin otsuse teinud. Küll aga tervitan seda sammu. Jonatan Vseviov toob erakonda väga tugevad välis- ja julgeolekupoliitikateadmised. Seal kõrval peaksin väga oluliseks ka seda, et ta tuleb välisministeeriumi kantsleri ametikohalt," rääkis Kaljulaid.

Kaljulaid ütles, et loodab väga, et sotsiaaldemokraatide tõusev trend reitingutes jätkub ning järgmises parlamendis ja järgmises valitsuses mängivad sotsiaaldemokraadid väga kaalukat rolli.

"See on iseenesest ka väga vajalik. Näeme mitmetes Lääne-Euroopa riikides, kuhu viib neoliberaalne parempoolne majanduspoliitika ja mida teeb ühiskonnaga see, kui ebavõrdsus kiiresti kasvab ning inimesed tunnevad, et neid ei ole riigile vaja ja neil ei ole ka riiki vaja. See destabiliseerib ühiskondi väga tugevalt. Loodan, et Eesti mõistab seda ohtu ja annab järgmistel valimistel mandaadi erakondadele, kes seisavad sidusama ning terviklikuma ühiskonna eest," rääkis Kaljulaid.

Kaljulaid soovitab inimestel kindlasti hääletada Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kandidaatide poolt. "Mina ise teen seda kindlasti. Tean nimeliselt ka täpselt, keda toetan: see on minu hea kolleeg riigikogus Reili Rand, kes seisab Hiiumaa huvide eest," sõnas Kaljulaid, kellel on Hiiumaal maakodu.

Enne Sotsiaaldemokraatlikusse Erakonda astumist aastal 2019 kuulus Kaljulaid 18 aastat Keskerakonda.

2019. aasta riigikogu valimistel sai ta Keskerakonna ridades kandideerides 7303 häälega isikumandaadi. Riigikogu 24. koosseisus oli ta väliskomisjoni liige, Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees ja riigikaitsekomisjoni esimees.

Kui Keskerakond astus pärast 2019. aasta riigikogu valimisi koalitsioonikõnelustesse Isamaa ja EKRE-ga, teatas Kaljulaid, et lahkub protesti märgiks Keskerakonna juhatusest. Ta üritas nurjata Keskerakonna koalitsiooni EKRE-ga ning selle ebaõnnestumisel astus Keskerakonnast välja.

2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel kandideeris Raimond Kaljulaid üksikkandidaadina, tegi paremuselt seitsmenda tulemuse 20 643 häälega, kuid ei osutunud valituks.

Kaljulaid kandideeris 2023. aasta valimistel riigikokku, kogus 1817 häält ning osutus valituks. Riigikogus asus tööle riigikaitsekomisjonis ja julgeolekuasutuste järelevalve komisjonis ning on NATO PA Eesti delegatsiooni esimees.