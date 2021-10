EL-i ministrid kaaluvad täiendavaid sanktsioone Valgevenele

Euroopa Liidu välisministrid arutavad Brüsselis Saksamaa välisministri Heiko Maasi sõnul käitub Lukašenko režiim riikliku inimkaubitsejate ringina, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eriti on uutest sanktsioonidest huvitatud Valgevenega piirnevad Euroopa Liidu riigid.

"Ma usun ka, et meil on vaja täielikke sanktsioone Valgevene lennufirmale Belavia, et see ei saaks, ütleme, vastu võtta mingit toetust. See tähendab rohkem sanktsioone," rääkis Läti peaminister Edgars Rinkevics.

"Kuigi Iirimaa tahab suurendada survet ja sanktsioone Valgevene režiimile, tahame ka olla kindlad, et need on praktilised ja täideviidavad. Kuid me oleme teadlikud oma Iiri vastutusest, loomulikult me oleme," sõnas Iirimaa välisminister Simon Coveney.